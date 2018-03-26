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Ankara merkezli 5 ilde 'FETÖ' operasyonu; 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi

26 Mart 2018 14:00

'FETÖ/PDY' Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 sivil şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte 'abi' konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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