Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1’i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6’sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.