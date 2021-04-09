Ankara merkezli 33 ilde 'FETÖ' operasyonu: 53 gözaltı kararı
09 Nisan 2021 09:30
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nünJandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, " Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, 19’u görevde 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 6 astsubay; 32’si görevden uzaklaştırılmış 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 26 astsubay, 2’si emekli astsubay olmak üzere 53 şüphelinin, Ankara merkezli 33 ilde, 9 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.