T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara merkezli 33 ilde 'FETÖ' operasyonu: 53 gözaltı kararı

09 Nisan 2021 09:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nünJandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, " Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, 19’u görevde 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 6 astsubay; 32’si görevden uzaklaştırılmış 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 26 astsubay, 2’si emekli astsubay olmak üzere 53 şüphelinin, Ankara merkezli 33 ilde, 9 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi. 

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

ankara fetö operasyonankara fetö operasyonu son dakikafetöoperasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24