Ankara merkezli 33 ilde 'FETÖ' operasyonu: 53 gözaltı kararı

Açıklamada, " Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, 19’u görevde 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 6 astsubay; 32’si görevden uzaklaştırılmış 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 26 astsubay, 2’si emekli astsubay olmak üzere 53 şüphelinin, Ankara merkezli 33 ilde, 9 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.