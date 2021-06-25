Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda Bylock kullandıkları tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporlarına göre 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüphelinin Bylock kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam edildiği belirtildi.