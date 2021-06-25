T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

25 Haziran 2021 09:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda Bylock kullandıkları tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporlarına göre 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüphelinin Bylock kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam edildiği belirtildi. 

 
FETÖoperasyongözaltıBylockHTS
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24