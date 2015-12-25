Ankara merkezli 23 ilde "usulsüz dinleme" operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "usulsüz dinleme" soruşturması kapsamında Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Hürriyet'in haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli cumhuriyet savcısının talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Ankara, Samsun, Kastamonu ve Muş'un arasında bulunduğu 23 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında siyasetçiler, gazeteciler, yargı mensupları ve iş adamlarının arasında olduğu 432 kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı alınan 46 kişiden 18'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının yurtdışında oldukları, bazılarının ise daha önceki soruşturmalar kapsamında cezaevinde bulundukları öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, emniyet mensubu, emekli ve meslekten çıkarılmış kişilere yönelik olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin AK Parti, CHP, MHP, BBP ve DYP'li siyasetçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, AnayasaMahkemesi ve Danıştay mensupları ile iş adamları ve gazeteci 432 mağdurun telefonlarını usulsüz dinledikleri ileri sürüldü.