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Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı

18 Temmuz 2020 08:22

Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı Ankara merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

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