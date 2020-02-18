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Adalet Bakanlığı ve TSK'daki 'FETÖ' yapılanmasına operasyon

18 Şubat 2020 07:04

Adalet Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'FETÖ' yapılanmasına karşı operasyonlar düzenlendi. Adalet Bakanlığı'ndaki Ankara merkezli 15 ilde mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; İzmir merkezli 43 ilde 'FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir - TSK'nın FETÖ yapılanması 

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen Deniz Astsubay İ.E'nin 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan ve halen Gölcük Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emir astsubaylığını yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay C.Ç'nin 2017 yılında emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında halen ihraç Hava Tümgeneral olan Ahmet Cural'ın emir astsubaylığı yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay G.İ'nin 2015 yılında emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu'nun emir astsubaylığını yürüttüğü, Hava Astsubay S.B'nin 2006 yılında halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in, 2008 ile 2009 yılları arasında ise halen emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok'un emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

Ankara - Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı bünyesindeki mahrem yapılanmasına yönelik 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün Adalet Bakanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 71 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Şüpheliler arasında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 33 aktif çalışanın yer aldığı kaydedildi.

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