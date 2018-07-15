Ankara merkezli 13 ilde 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltıkararı çıakrtıldı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.