-ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ FAALİYETE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Ankara'da 700 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 3 bin kamyon-tır gün yoğunluğuna sahip, Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk nakliye tesisi ''Ankara Lojistik Üssü'' faaliyete geçti. Türkiye'nin ilk uluslararası lojistik üssü Kazan'da kuruldu. Avrupa standartlarında bir nakliye üssü olma özelliği taşıyan ''Ankara Lojistik Üssü'', bölgenin coğrafi, ticari önemi ile sektörün ihtiyaçları ve sektörden gelen yoğun talepler dikkate alınarak, uluslararası rekabette avantaj ve güç birliği oluşturabilme çabalarının sonucu olarak hayata geçirildi. Üssü kurma fikrinin 2004 yılında bir iftarda oluştuğunu belirten Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, ''Ankaralılar uluslararası ticaretten nasıl daha fazla pay alabilir, bizler nasıl birlikte hareket edebilirizi konuştuk, birlik olalım dedik ve o yemekte somut olarak adım atmış olduk. Bizim amacımız küresel bir rekabetti'' dedi. Ulaştırma sektörünün uluslararası rekabete açık bir sektör olduğu, Türkiye'nin rakiplerinden Bulgar, Macar, Alman gibi firmaların köklü geçmişe sahip kuruluşlar olduğunu belirten Gündüz, ''Ekonomik ve finans bakımından, belge dağıtımı bakımından bize göre avantajlı olan firmalarla rekabet etmeye çalışıyorduk. Biz bu rekabetten daha fazla pay almamız gerekiyor daha fazla transit ticaretini Türkiye üzerinden yönlendirmemiz gerekiyordu. Bunun için teknik ve altyapınızın iyi olması lazım. Araç parkınızın ekipmanınızın, insanınızın hazır olması gerekiyor'' şeklinde konuştu. Ankara Lojistik Üssü'nün kuruluşunu 45 ortağın gerçekleştirdiğini, şu anda ise 54 ortaklı bir kuruluş olduğunu ifade eden Gündüz, ''Türkiye'de ilkiz, modernlik ve entegre açısından da Avrupa'da tekiz. Kamu ve özel sektörün ortaklaşa oluşturduğu bu yapının içerisinde lojistik sektörüyle ilişkili tüm kurum ve kuruluşların bir arada olduğu tek kuruluşuz'' dedi. Gündüz, Türkiye'nin doğusunda çok ciddi ticari hareketin bulunduğunu ve bu trafiğin içerisine Türkiye'nin de girmesi gerektiğini belirterek ''Avrupa'dan Asya'ya giden bir ticaret köprüsü var. Burada Türkiye'nin payını artırmak lazım. Bizim bir ilimiz kadar olan bazı ülkelerin dış ticareti Türkiye'den fazla. Orta Asya'ya giden ticaretin bir kısımını Türkiye'ye alabilirsek çok iyi iş başarmış olacağız'' ifadelerini kullandı. -''İNSANLARI BİR ARADA TUTMANIN BİR YOLU DA EKONOMİK BİRLİKTELİKTİR''- Ankara LOjistik Üssü'nün iç Anadolu Bölgesi'nin kalbine kurulduğunu ifade eden Gündüz, bölgede yaşayan insanların üs sayesinde dış ticareti tanıdığını söyledi. Gündüz, Antalya'daki yükü Trabzon'a götürmenin en akılcı yolunun yükü Ankara'dan geçirmek olduğunu belirterek şunları kaydetti: ''Burası Türk taşımacılık sektörünün 'Türkiye projesidir'. İnsanları bir arada tutmanın en önemli etkenlerinden biri de ekonomik birliktelik yapmaktır. Ekonomiden herkesin birlikte istifade etmesi gerekir. Urfalı da ortak, Mardinlisi de Trakyalısı da ortak, gayet güzel çalışıyoruz. Bizim olayımız Türkiye'de insanlara cesaret verdi. Burası Türkiye'de kollektif olarak iş yapılabileceğini gösterdi. Ben Artvinliyim, arkadaşım Siirtli diğeri İstanbullu. Türk insanı burada ortak, bir araya gelmiş 100 milyon dolarlık yatırıma imza atmış. İkinci etap da 100 milyon dolara mal olacak. İnsanlar birbirine güvensinler. Değişik bölgelerden insanlar geliyor model olarak alalım biz de arkadaşlarımızı toplayalım diyorlar. Amaç mutlaka herkesin bir şeyler yapması. Gelecekle ilgili olarak İç Anadolu Bölgesi'nin uluslararası ticarette daha fazla pay alması. Her geçen gün gelişim artacak.'' Üssün ikinci etabına 2011 yılının Mayıs ayında başlanacağını kaydeden Gündüz, bu etabın faaliyete geçmesiyle Ulaştırma Bakanlığından demiryolu taleplerinin olacağını belirtti. -ANKARA TRAFİĞİ GÜNDE 500 TIRDAN KURTULUYOR- Ankara Lojistik Üssü'nün resmi açılışının 15 Ekim'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını açıklayan Gündüz, tesisin şu an yüzde 70 doluluk oranıyla çalıştığını kaydetti. Gündüz, dünyanın her yerinde nakliyecinin şehir merkezi dışında tutulduğunu belirterek üssün faaliyete girmesiyle ''Ankara trafiğinin günde en az 500 tane 20 metrelik araçtan kurtulmuş'' olduğunu ifade etti. Ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin sorumluluk gerektiren bir iş yaptıklarını anlatan Gündüz, ''Şoförlerin sosyal şartlarının da iyileştirilmesi gerekiyordu. Bu tesiste motelimiz var, çamaşır yıkayabiliyorlar, duş alabiliyorlar, sağlık merkezi var, sosyalleşiyorlar. Sürücüler araçlarının tüm bakımlarını aynı yerde yaptırabiliyor. Bunların hepsi verimlilik olarak yansıyor bizlere'' diye konuştu. Ankara Lojistik Üssü'nün Ankara İstanbul Otoyolu'na 600 metre uzaklıkta olmasına rağmen nakliye araçlarının yaklaşık 5 kilometrelik bir yol ile üsse girebildiğini bildiren Gündüz, ''Tesis tam kapasiteyle çalıştığı zaman kamyon ve tır sayısı günde 3 bine ulaşacak. Bir an önce üssün yol sorunun çözülmeli'' dedi. -MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ MUTLAKA YAPILMALI- Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Bezginli de Türkiye'de lojistik mevzuatının bulunmadığına dikkati çekerek, ''Çeşitli kanunlardan faydalanılarak lojistik ile ilgili faaliyetler sürdürülebiliyor. Çok değişik kanunlara tabiyiz. Lojistik köyler de organize sanayi bölgeleri kapsamına alınabilir. Bu ciddi bir teşvik olur. Bu tip mevzuat değişikliklerinin mutlaka yapılması gerekiyor. mevzuat düzenlemesi ülkemizin dış ve iç ticaretinin gelişmesi anlamında şart 100'ü aşkın izin aldık burayı açabilmek için. Çok fazla bürokrasi var'' dedi. Üssü, ''Türkiye'nin ilk ve en modern örneği'' olarak tanımlayan Bezginli, ''Bir lojistik üste ne olması gerekiyorsa, yerinden, ekonomik ve hızlı hizmet anlamında, hepsi bu tesisin içinde mevcut'' şeklinde konuştu. -ÜSSÜN ÖZELLİKLERİ- Taşımacılık sektöründe kamu ve özel girişimin ilk ürünü olan Ankara Lojistik Üssü'nde 80 firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 700 kişi çalışıyor. Projenin tamamlanmasıyla üste firma sayısının 400'e, çalışan sayısının da 4 bin kişiye ulaşması, 3 bin tır ve kamyon gün yoğunluğu olması hedefleniyor. 19 bin metrekare kapalı alana sahip üste 300 ofis, 2 restoran, 1 kafeterya içerisinde şoförlerin duş, tuvalet, terzi, çamaşır yıkayabilme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar ile depolar antrepolar, tır parkı, akaryakıt istasyonu, tamir ve bakım üniteleri, ticari alanlar da bulunuyor. Ankara Tır Gümrük ve muhafaza Müdürlükleri, Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcilikleri yer alıyor. 7 yüz bin metrekare yerleşim alanına sahip olan üssün, birinci etabı 100 milyon dolara mal oldu. Gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan ikinci etabın da 100 milyon dolara mal olması bekleniyor.