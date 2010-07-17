Ankara-Konya arası hızlı trenle 75 dakikaya inecek

T24- Projenin tamamlanması ile Polatlı'dan başlayarak Güneye doğru inen 250 km hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni demiryolu inşa edilmiş olacak. Ankara'dan başlayarak Konya'ya uzanan Toplam 306 km'lik hattın, 94 km'lik kesimi Ankara-Polatlı arasında, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinde yer alacak. Ankara-Konya hızlı treen inşaatı süresince kazı için 27 milyon metreküp toprak, dolgu için ise 13 milyon metreküp toprak kullanılacak.









Ankara-Konya YHT hattında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettirilirken 213 kilometrelik kısımda 135 kilometresinde raylar döşendi, direkler dikildi ve elektrik hattıda bir ay içerisinde çekilmiş olacak. Hattın 40 kilometrelik bölümünde ise altyapı, 38 kilometrelik bölümünde ise ray döşeme çalışmaları devam ediyor. Maliyeti 805 milyon TL olan proje kapsamında, 17 üst geçit, 26 alt geçit, 2 köprü ve bir tünel inşa edilecek.







PROJE İSTANBUL-KONYA YOLUNU DA KISALTIYOR

Ankara-Konya YHT hattı tamamlandığında Ankara-Konya arasındaki 10 saat 30 dakikalık seyahat süresi, 1 saat 15 dakikaya inecek, Ankara-İstanbul YHT Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul-Konya arasındaki 12 saat 25 dakikalık seyahat süresi ise 3 saat 30 dakika olacak.



KONYA ŞEHİR İÇİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hattın, Konya'da şehir içinden geçen 10 kilometrelik kısmında yapımı devam eden 21 adet geçidin yapım çalışmalarının de ay sonunda bitirilmesi amaçlanıyor.

TCDD yetkilileri, Temmuz ayı sonuna kadar Ankara-Konya YHT hattının alt yapı çalışmalarının, üst yapı işlerinin ise 2 ay içinde tamamlanmasını öngörüyor. Hattın alt ve üst yapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından hattın testleri yapılacak. Yetkililer, hattın yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendiğini kaydetti.



TCDD GENEL MÜDÜRÜ KARAMAN: GÜNÜ BİRLİK SEYAHATLER MÜMKÜN OLACAK

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve beraberindeki heyet, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattının inşa çalışmalarını geçtiğimiz mayıs ayının sonunda yerinde incelemişti.

İnceleme sırasında bir açıklama yapan Karaman, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının çok yakın bir gelecekte hizmete girmesiyle birlikte, tıpkı Ankara-Eskişehir’de olduğu gibi iki kent arasında günü birlik seyahatlerin mümkün hale geleceğini belirterek, işçisinden mühendisine kadar emeği geçen herkesi kutlamıştı.



İLK RAY KAYNAĞINI BAŞBAKAN ERDOĞAN YAPMIŞTI

Üstyapı çalışmaları kapsamında rayların döşenmesine başlanan Ankara-Konya hızlı demir yolu projesinin “ilk ray kaynağı” 17 Temmuz 2009 tarihinde Konya-Pınarbaşı’nda Başbakan Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

