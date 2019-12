ANKARA KIZILAY'DA BÜYÜK PATLAMA!..

T24-

Olayın hemen ardından çekilen görüntüler için TIKLAYIN



Muhabir patlamayı böyle anlattı - VİDEO

'Binadan alev almış tüp atıldı' iddiası



Biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı



Arınç: Araçta bomba olduğu tespit edilmiş





Bakan Atalay: 15 yaralı var





İçişleri Bakanı Şahin: 3 kişi hayatını kaybetti



Ankara’da Kızılay’ın göbeğindeki Güvenpark’ın bitişiğindeki Kumrular sokakta saat 11.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, gökyüzüne yoğun duman yükselmeye başladı. Görgü tanıklarına göre patlamada 2 kişi yaşamını yitirdiği haberi daha sonra yalanlandı. Uzunca bir süre patlamanın bir terör saldırısı mı yoksa bir kaza mı olduğu netlik kazanmadı.Yaya trafiği çok yoğun olan Kumrular Sokak’ta park halindeki bir minübüste meydana geldiği tahmin edilen patlama yandaki araçlara da sıçradı. 5 Aracın alev almasıyla patlama yerine çok yakın olan bir binada da büyük hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaralı olduğu bildirildi.Patlamanın ardından alev alan 6 araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Emniyet görevlileri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada yaralanan bazı vatandaşlar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerine yakın olan Namık Kemal İlköğretim Okulu, öğrenciler tenefüse çıktığı sırada tahliyeedildi.Ankara'daki patlama uluslarararası haber ajanslarınca flaş haber olarak dünyaya duyuruldu.Patlamanın nedeni konusunda belirsizlik sürerken, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın, görgü tanıklarına dayanarak anlattığı patlamanın aslında bir tüp gaz kazası olduğu ihtimalini artırdı. Tanık, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, aldığı bilgiler dahilinde ölü olmadığını, yaralıların bulunduğunu belirtti. Tanık birkaç ciddi sayıda yaralı vatandaşın bulunduğunu, bazı vatandaşların vücutlarından kopan parçaların bulunduğunu kaydetti. Çankaya Belediye Başkanı patlamanın sebebi hakkında ise, "Şu anda kesin olarak o konuda bir görüş bana resmi kurumlar tarafından açıklanmadı. Ama söylenen görgü tanıklarından ve bizim zabıta elemanlarımızın da bilgilenmesi çerçevesinde bize ulaşan bina içerisinden yanan bir tüpün atıldığı ve onun tüpgazlı bir başka aracın üzerine düşüp onu da patlattığı yönünde bir söylem var. Ama bu tür kritik olaylarda görgü tanıkları gerçekten neyi tam gördüler anlamak mümkün değil. Sayın Emniyet Müdürümüzden bilgi istedim o da benimle birlikte bilgi toplamaya çalışıyor. Görevliler işinin başındalar" diye konuştu.Ankara polisi patlamanın meydana geldiği bölgede, şüpheli bir kadını gözaltına aldı. Şüpheli kadının slogan attığı bildirildi.Patlamanın ardından polis ekiplerinin araştırmaları sürerken, Ankara Garı'nda sakal tıraşı olup, üzerini değiştirdikten sonra kentten ayrılmaya hazırlanan bir şüpheli daha gözaltına alındı.Olaydan yarım saat sonra görgü tanıklarının ifadesine göre telaşlı bir şekilde gara gelen bir kişi, sakal tıraşı olduktan sonra tuvalette üstündeki kıyafetleri değiştirmeye başladı. Şüpheli, kendisini takip eden polis ekipleri tarafından bu sırada gözaltına alındı. Tunceli'ye gitmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Şüphelinin, 'terör eylemlerine katılmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.Patlamayla ilgili 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 3'e çıktı.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da TRT Avaz'da katıldığı programın ardından patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'daki patlamaya ilişkin konunun önüne not olarak geldiğini söyledi. Arınç, ''Sanıyorum Kumrular Sokak'ta, yani Başbakanlığa yakın bir yerde bir araçta patlama olmuş ve bu patlamada ağır yaralılar olduğunu arkadaşlarım bana haber veriyorlar'' dedi.Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın olay yerinde olduğunu, kendisinin de birazdan olay yerine gideceğini söyledi.Terörün vahşet olduğunu belirten Arınç, ''Nerede, ne zaman, ne yapacağına ancak istihbaratlar ve bir takım önleyici çabalarla karşılık verebiliyoruz ama bazen istenmeyen olaylar da maalesef bu şekilde bizleri üzüyor. Herkese geçmiş olsun. Umarım bir can kaybı yaşanmamış olur. Olay tahkik edilecek. Bir haberde ölü olduğu, bir haberde de ağır yaralıların olduğu şeklinde bilgi var. Ancak içeride bu kadar haberim oldu. Olay yerine hem intikal edeceğiz, hem de arkadaşlarımızdan detaylı bilgi almaya çalışacağım. Geçmiş olsun'' dedi.Bir gazetecinin, ''Olay size ne olarak geldi'' sorusu üzerine Arınç, ''Patlama oldu diye geldi. Patlama sonucunda araç yanmış, içinde bomba olduğu tespit edilmiş veya biliniyor. Beşir Atalay, sanıyorum bu konuda daha açıklayıcı bilgi verir'' diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ankara'daki patlamada can kaybı olmadığını, 5'i ağır olmak üzere 15 yaralı olduğunu bildirdi. Atalay, Kızılay Kumrular Sokak'ta patlama meydana geldiğini belirterek, patlamayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğünü bildirdi.Olay yerine acil yardım ekiplerinin en kısa sürede ulaştığını belirten Atalay, ''Şu anda bölgede yangın da yok, hepsine en kısa sürede müdahale edildi. Olayın sebebiyle ilgili de tabii patlama olduğu için tüpgaz mı başka bir şey mi araştırıyorlar'' dedi.Atalay, patlamada can kaybı olmadığını, 15 yaralı bulunduğunu belirterek, yaralılardan 5'inin ameliyatta olduğunu kaydetti. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını bildiren Atalay, bununla ilgili de ayrıntılı bilginin verileceğini belirtti.İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, saat 14.30 sıralarında yaptığı basın toplantısında Kızılay Kumrular'daki patlamanın terör saldırısından kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bakan Şahin, tüple bir şahsın çıktığına dair bilgi olduğunu, ancak bunun da zayıf bir ihtimal olduğunu belirterek, ''Tüpten değilse geriye terörist saldırı kalıyor.'' dedi. Bakan Şahin, 15 önemli derecede yaralı olduğunu, bunların 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bakan, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralıların tedavisi sürüyor







Resmi makamlardan gelen açıklamalara göre Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 15 yaralının tedavisi sürüyor.

Patlamanın hemen ardından küçük yaralanmalarla başka hastanelere gitmiş hastalar olduğu ve tedavileri kısa sürede gerçekleştirilerek taburcu edildiği söyleniyor.

Yaralılardan 11'i Numune Hastanesi'nin acil servisinde tedavi altına alındı. Hastaların durumuna ilişkin yetkililer sürekli notlar asıyorlar. Bu notlarda sarı ve yeşil işaretler dikkati çekiyor. Kırmızı olanlardan biri hastanenin yanık servisinde, diğeri de acil servis yoğun bakımında bulunuyor. 6 kişi acil serviste gözlem altında, 2 kişinin durumu ise normal.

Ayak kemiğinde kırılma, ciltte sıyrık, kafa derisinde açılma, boyun ve kafaya cisim çarpması sonucu yaralanmalar söz konusu.







'Parça tesirli bomba'







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Parça tesirli bir bombanın patlatılması suretiyle büyük can ve mal kaybına neden olacak bir eylemin yapılması terör eylemi olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.



Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında yazılı bir açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bugün saat 11:00 - 11:30 sularında Ankara İli Çankaya İlçesi Kumrular Caddesi üzerinde bir araç içerisine yerleştirilen parça tesirli bir bombanın patlatılması sonucu henüz kimlikleri tesbit edilemeyen birisi bayan üç vatandaşımız hayatını kaybetmiş 3'ü ağır toplam 34 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.



Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçların ve binaların zarar gördüğüne dikkat çeken Başsavcılığın açıklamasında, patlamanın bir terör eylemi olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede parça tesirli bir bombanın patlatılması suretiyle büyük can ve mal kaybına neden olacak bir eylemin yapılması terör eylemi olarak değerlendirilmiştir" denildi.



Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklama, gerekli işlemlerin terör suçlarına bakmakla Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından yürütüleceği belirtildi.