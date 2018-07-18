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Ankara kışlada yangın

Yangın, kışlada bulunan bir depoda çıktı

18 Temmuz 2018 00:19

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan General Eşref Akıncı Kışlası'ndaki bir depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara-Samsun Karayolu üzerinde General Eşref Akıncı Kışlası içerisinde bulunan bir depoda saat 18.00 sıralarında  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden görevli askerlerin ihbarı üzerine kışla içerisine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye görevlileri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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