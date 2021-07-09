Ankara Kent Konseyi, rekor katılımla genel kurul düzenleyecek

Ankara Kent Konseyi, yarın rekor bir katılım olan 1500 üyesiyle genel kurula gidecek. Konseyin üye sayısı son iki yılda beşe katlandı.

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, çalışma grupları ve meclislere katkıda bulunanlarla birlikte yaklaşık 1500 üye ve 3 binden fazla gönüllüden oluşan dev bir hizmet ordusu ile Ankaralı için çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz “Kent Konseyimize yönelik bu ilgi Türkiye'deki 400'e yakın kent konseyinin yanı sıra Avrupa çapında da bir ilk oldu. Göreve geldiğimizde ‘Partimiz Ankara’ demiştik. Yıllardır kentte dışlanan, ötekileştirilen her kesimi Kent Konseyi çatısı altında buluşturmayı başardık” dedi.

Ankara Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu, yarın saat 10:00'da Altınpark Fuar Alanı Konferans Salonu'nda yapılacak. Başkan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

Türkiye'de bir ilk

“Ankara Kent Konseyi olarak kadın-erkek eşit temsilini savunuyoruz. Bu amaçla, konsey başkanı, yürütme kurulu, çalışma grubu ve meclislerin sözcülerinin tamamı sertifikalı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldı. Bu da Türkiye'de bir ilk oldu.

Dünyada kadın haklarının en önce verildiği ülkelerden biri Türkiye ve bu kazanımlar da ilk olarak Ankara'da elde edildi. Kadınların seçilme hakkı bu kentte verildi. Ankara, bu anlamda ilklerin kentidir ve biz de bu anlayışı hem günümüze yansıtmak hem de geleceğe taşımak istiyoruz.

Öte yandan Konsey çalışmalarını bütçesiz, tüzel kişiliksiz, makamsız, mevkisiz ve icra yetkisi olmadan yürütüyoruz. Herhangi bir siyasi partinin değil Başkentin Konseyi olarak yola çıktık. Bu sebeple hiçbir dini, etnik, siyasi, cinsiyetçi ayrımcılık yapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıca Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği olarak adlandırılan 65 ülkede örgütlü bir kuruluş tarafından “2020 Yılının Katılımcılık Altın Madalyası” ödülünü alan ilk kent konseyiyiz.”