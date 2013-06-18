Ankara Kennedy Caddesi'nde polis müdahalesi

Ankara'da her gece olduğu gibi bu gece de Gezi Parkı eylemcileri ile Çevik Kuvvet ekipleri Kennedy Caddesi'nde karşı karşıya geldiler. Polis göstericiler biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisle göstericiler arasında 23.00 sıralarında başlayan çatışma hala devam ediyor.

Radikal'den Ankara müdahalesiyle ilgili canlı blog:



01:08

18.06.2013

Kuğulu Park’tan Kennedy caddesine geçen protestoculara karşı polisin biber gazı ve tazyikli suyla ilk müdahalesinin ardından, bir vatandaşın fenalaşması ile çatışmaya verilen arada, göstericiler yakındaki bir inşaattan getirdikleri malzemelerle Kennedy caddesine daha büyük bir barikat kurdular.

01:06

18.06.2013

Polis göstericilerin eylemcilere yönelik olarak yaptığı anonslarda yolu kapattıklarını ve yolu açmadıkları takdirde müdahale etmek zorunda kalacaklarını söylüyor.

23:27

17.06.2013

Yaşlı bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine Kennedy Caddesi’ndeki çatışmalara ara verildi. Olay yerine gelen bir ambulans fenalaşan vatandaşla ilgilenirken, eylemciler ve Çevik Kuvvet ekipleri sakin bekleyişlerini sürdürüyorlar.

23:08

17.06.2013

Tunalı Hilmi Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen çok sayıda protestocu her akşam olduğu gibi Kennedy Caddesi’ne geldi. Burada barikatlar kurup ve ateş yakan gruba, polis dağılmaları için anons yaptı. Polis ekipleri anonsun ardından gruba TOMA’lardan sıktıkları tazyikli suyun yanı sıra gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmeye başladı. Müdahale hala sürüyor.

22:45

17.06.2013

Ankara ’da Gezi Parkı protestolarının akşam saatlerindeki merkezlerinden Kennedy Caddesi’nde toplanmalar başladı. Her zamanki gibi ilk önce Kuğulu Park ve yanından geçen Tunalı Hilmi Caddesi’nde çok sayıda vatandaş toplandı. Vatandaşlar, Hükümet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atarak bir süre burada protestolarını sürdürdü. Daha sonra sloganlar, ıslıklar ve davullar eşliğinde Tunalı Hilmi Caddesi üzerinden yürüyüşe geçilldi. Kalabalık, polisle karşı karşıya gelinen Kennedy Caddesi’ne doğru gidiyor.