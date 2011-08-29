Ankara kedisi yok olmak üzere!

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'Sadece kitaplarda kalmasına engel olmalıyız'



Ankara kedisinin neslinin tükenme noktasına geldiğini ileri süren Atasoy, geçmiş yıllarda sokaklarda dahi Ankara kedisi görüldüğünü ancak bugün rastlanamadığını bildirdi.Ankara kedisi, saf ve doğal bir kedi türü olmasının yanı sıra Türkiye'nin ulusal hazinelerinden biri.Kedilerin artık sadece Atatürk Orman Çiftliği'nde ve Ankaralı bazı ailelerde bulunduğuna ve üretildiğine işaret eden Atasoy, bu üreme şekillerinin de kedinin gen mutasyonu açısından çok sakıncalı olduğunu, aynı DNA yapısına ait birinci derece akraba olarak dünyaya gelen nesillerin geçmişteki orijinal Ankara kedileri kadar özgün olmayacağını kaydetti.Bu kedilerin geçmişinin 16'ncı ve 17'nci yüzyıla dayandığını ifade eden Prof. Dr. Atasoy, ''Memleketi Türkiye olan Ankara kedisi, en eski uzun tüylü kedi soylarındandır. İlk kez 16'ncı yüzyılda haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya götürülmüş ve dünyada ilk defa bu yüzyılda tanınmıştır'' diye konuştu.Atasoy, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Zootekni Bölümü olarak Kazan ilçesinde ''kedi araştırma merkezi'' kurup soyu tükenme tehlikesinde olan Ankara Kedisi'ni yaşatacak bir proje başlattıklarını, projenin Ankara Valiliği İl Özel İdaresi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden büyük destek gördüğünü ancak projenin mali destekçisi olacak Devlet Planlama Teşkilatından (DPT) geri çevrildiklerini, projeleriyle ilgilenilmediğini iddia etti.''DPT sanıyoruz projeyi çok küçümsedi. Bu durum bizi çok üzdü. Çünkü bu kültürel mirasımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz. Hem bizler bilim adamları olarak hem de yerel yönetimler devlet kurumları olarak bu değerlerimize sahip çıkmazsak dünya sahip çıkar. Ülkemize özgü hayvanlar tatile gelen turistler tarafından kaçak yollarla yurt dışına götürülüyor. O kadar bilinçli bir şekilde yapıyorlar ki bunu en sağlıklı olanını, üretimde damızlık olarak kullanılabilecekleri seçip götürüyorlar. Avrupa'da ve Amerika'da çok sevilen gözde kedi türleri bunlar. Korkarım bir gün gelecek bizler o kedileri görmek ve sevmek için oralara gideceğiz. Daha da kötü olanı ise yurt dışına götürülen kediler saf Ankara kedisi ırkı olma özelliğini yitirmiş. Sadece bizim ülkemizde Ankara'daki hayvanat bahçesindekiler geçmişten günümüze saflığını yitirmeden korunabilenler. Ankara kedisi yok olmak üzere. Bir an önce önlem alınmazsa kedileri gelecek nesiller tanıyamayacak.''Bazı Ankara kedilerinin en büyük özelliğinin tüylerinin beyaz ve uzun olması olduğunu belirten Atasoy, bu kedilerin kemik yapılarının sağlamlığıyla dikkati çektiğini ifade etti.Atasoy, genellikle kedilerin gözlerinin kehribar sarısı ve mavi olduğunu, mavi gözlü olanlarının da kulaklarının sağır olduğunu söyledi.Tek gözü mavi olanlarda da mavi gözün yanındaki kulağın sağır olduğunu kaydeden Atasoy, muhtemelen Ankara'nın iklimi ve atmosferindeki manyetik alandan etkilenen kedilerin gen mutasyonu sonucu tüylerinin beyaz ve uzun olduğunun tespit edildiğini bildirdi.Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Dünya Çocuk Olimpiyatları'nda Ankara kedisine seğmen kıyafeti giydirilerek gerek maketlerinin işlek güzergahlara konulması gerekse maskot olarak kullanılmasının, öne çıkarılmasının çok olumlu bir çalışma olduğuna işaret eden Atasoy, şunları kaydetti:''Bu çok sevindirici bir durum. Dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlara bize özgü, bizim olan bir şeyi tanıttı. Keşke gelecekte Ankara'nın her yerinde, sokaklarımızda maketlerin yanında gerçek kediler dolaşsa da ziyaretçilere 'bakın bu bizim kültürel değerimiz' diyebilsek. Bu konuya el atacak ve çözecek de yine Büyükşehir Belediyesi, çünkü onların imkanları çok ileri. Daha önce de bize kedilerle ilgili çalışmalarımızda destek verdiler. Beklentimiz, bundan sonra yapılacaklarla ilgili üniversite ve devlet iş birliğini oluşturarak Ankara'mıza özgü kedilerimizin sadece kitaplarda kalmasını, bizden sonraki nesillere 'siz bilmezsiniz, bir zamanlar bizim beyaz tüylü çok sevimli kedilerimiz vardı, koruyamadık yok oldular, Avrupa'da kaldı bir tek' denilmesini engellemeliyiz.''