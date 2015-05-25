Ankara Kazan'da çimento fabrikasında patlama, 3 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Kazan ilçesinde bir çimento fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi öldü, 2 işçi de ağır yaralandı.

Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında, çimento kazanın patlamasının ardından yangın çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 işçi öldü, 2 işçi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken yaralı işçi ambulansla Ankara'ya götürüldü.

3 işçinin kimliği tespit edildi

Hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri tespit edildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin, fabrikanın genel müdür yardımcısı Orhan Özer, üretim şefi Haluk Bilge ve işletme personeli Bayram Altın, yaralanan 2 kişinin de Yasin Yıldırım ve Enis Oymak olduğu tespit edildi.