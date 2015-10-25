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Ankara katliamını protesto etmek "kabahat" sayıldı, 3 kişiye 208'er lira ceza kesildi

"Tribünleri şimdi de hukuk dışı bir şekilde zorla bastırmaya çalışıyorlar"

25 Ekim 2015 00:31

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında dün oynanan maç sırasında Ankara katliamını protesto etmek için pankart açan üç taraftar gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 3 kişiye, Kabahatlar Kanunu'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle 208'er lira para cezası kesildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Spor Toto Süper Lig’inin 9. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ve Osmanlıspor arasında dün gerçekleşen mücadelede, 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamını protesto etmek için, “Ankara 10.04”, “Barış Kazanacak”, “İyi değiliz, İyi olmayacağız” pankartları açan 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 3 kişiye “Kabahatler Kanuna” aykırı davrandıkları gerekçesiyle 208’er TL para cezası kesildi.

3 gencin avukatı Alper Keşmer’in maçtan sonra, müvekkillerinin gözaltına alındığını ifade ederek şunları söyledi:

“Müvekkillerim açtığı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Solmaz Kılıçtepe Karakolunda görevli polislerce ifadeleri alındı. Ve açtıkları pankartlar nedeniyle Kabahatler Kanuna aykırı davrandıkları için 208’er TL parası cezası verildi.”

Avukat Keşmer, müvekkillerine yönelik yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu da iddia ederek “Açık bir şekilde hukuka aykırı bir işlem yapıldı. Gözaltı işlemi ve para cezası müvekkillerinin ifade özgürlüğüne yönelik bir uygulama olduğunu düşünüyorum.”

Taraf-Der ve Gençlerbirliği taraftar derneğinin avukatı Ertuğrul Cem Cihan da, 3 gencin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Tribünlerdeki muhalif sesleri passoligle susturmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar, şimdi de hukuk dışı bir şekilde zorla bastırmaya çalışıyorlar. Savcılar katliamı yapanlara karşı böyle cevval değiller. Bu hukuk dışı keyfi uygulamaya karşı gözaltına alınan arkadaşlara hukuk desteği vereceğiz” diye konuştu. 

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