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Ankara katliamını protesto eden taraftarlara 'kabahat' ve para cezası!

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta katliamı protesto için tribünlere pankartlar asan taraftarlar gözaltına alınmıştı

25 Ekim 2015 10:08

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında dün oynan Süper Lig karşılaması sırasında 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki canlı bomba saldırısını protesto etmek için “Ankara 10.04”, “Barış Kazanacak”, “İyi değiliz, iyi olmayacağız” şeklinde pankart açan üç taraftar gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 3 kişiye “Kabahatler Kanunu'na” aykırı davrandıkları gerekçesiyle 208’er TL para cezası kesildi. Spor Toto Süper Lig’inin 9. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 19 Mayıs Standında karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği taraftarlarından E.E.B, Ö.Y ve G.Y, 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim’deki Ankara katliamını protesto etmek için “Ankara 10.04”, “Barış Kazanacak”, “İyi değiliz, İyi olmayacağız” şeklinde pankartlar açtı. Maçtan sonra gençler gözaltına alındı.

 

Para cezası kesildi

 

3 gencin avukatı Alper Keşmer’in maçtan sonra, müvekkillerinin gözaltına alındığını ifade ederek, “Müvekkillerim açtığı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Solmaz Kılıçtepe Karakolunda görevli polislerce ifadeleri alındı. Ve açtıkları pankartlar nedeniyle Kabahatler Kanuna aykırı davrandıkları için 208’er TL parası cezası verildi” dedi. Avukat Keşmer,  müvekkillerine yönelik yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu da iddia ederek “Açık bir şekilde hukuka aykırı bir işlem yapıldı. Gözaltı işlemi ve para cezası müvekkillerinin ifade özgürlüğüne yönelik bir uygulama olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

 

"Katliamı yapanlar yapanlara karşı ceval olsunlar"

 

Taraf-Der  ve Gençlerbirliği taraftar derneğinin avukatı Ertuğrul Cem Cihan da, 3 gencin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Tribünlerdeki muhalif sesleri passoligle susturmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar, şimdi de hukuk dışı bir şekilde zorla bastırmaya çalışıyorlar. Savcılar katliamı yapanlara karşı böyle cevval değiller. Bu hukuk dışı keyfi uygulamaya karşı gözaltına alınan arkadaşlara hukuk desteği vereceğiz” diye konuştu. 

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