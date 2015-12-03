Ankara katliamında ölen ve yaralananların tazminat hakkı için son 1 hafta

10 Ekim Ankara katliamında ölenler ve yaralananlar için Ankara Valiliği’nden maddi manevi tazminat isteminde bulunma süresi sona eriyor. Bir hafta içerisinde talepte bulunmayanlar tazminat hakkını kaybedecek

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde Ankara Garı’nda yaşanan intihar eylemcisi saldırısının ardından katledilenlerin aileleri ile yaralanan ve aynı gün taburcu olan mağdurların Terörle Mücadele Kanunu uyarınca Ankara Valiliği’nden maddi-manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için son haftaya girildi. 10 Aralık Perşembe gününe kadar talepte bulunmayanların başvuru hakkı kalmayacak.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) avukatlarından Senem Doğanoğlu, davanın gidişatı ve son haftaya giren tazminat talepleri ile ilgili konuştu. Doğanoğlu, patlama mağdurlarının İçişleri Bakanlığına ve Ankara Valiliği’ne tazminat talebinde bulunma haklarının olduğunu anımsattı. İçişleri Bakanlığı’na başvuru için bir yıl süre bulunduğunu belirten Doğanoğlu, ancak 5322 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca valiliğe başvurmak için belirlenen 60 günlük sürenin sona ermek üzere olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı’na ve Ankara Valiliğe başvurma kararını müvekkillerine bıraktıklarını söyleyen avukat Doğanoğlu, şunları söyledi:

“Kim ne şekilde talep ederse ona göre işlem yapıyoruz. Katledilenlerin aileleri ve aynı gün taburcu olan yaralılar 10 Aralık Perşembe gününe kadar valilikten maddi manevi tazminat talebinde bulunmalılar. Ancak hastanede kalanların durumları farklı. Onlar taburcu olduktan sonraki 60 gün içerisinde başvuruda bulunabilirler.