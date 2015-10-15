Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 820 lira maaş bağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, Ankara'da yaşanan katliamda yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına 820 lira aylık bağlanacağını açıkladı. Katliamda yaralanan kişilere ise aylık 497 lira ile 820 lira arasında değişen bir tutarda aylık bağlanacağı belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Bakan Ahmet Erdem adına yapılan yazılı açıklamada "Saldırı sonucu yaralananlar ile ölen vatandaşlarımızın hak sahipleri mağdur edilmeyecektir" denilerek şöyle devam edildi:

2012 ve 2013 yıllarında yapılan yasal düzenlemeler ile terör eylemleri nedeniyle ölenlerin hak sahiplerine ile yaralanan sivillere aylık bağlanması ve kamuda istihdam hakkı getirilmişti.

Buna göre, Bakanlığımızca yapılan çalışmalar şu şekildedir;

* Saldırıda ölenlerin hak sahiplerine aylık bağlanacaktır.

* Saldırıda yaralananlardan maluliyeti tespit edilenlere maluliyetleri oranında (% 40 ila % 100 arasında ) aylık bağlanacaktır.

Sigortalılık etkilemeyecek

* Kişilerin sigortalılıklarından dolayı almış oldukları aylıklar bu kapsamda bağlanacak aylıkları etkilememektedir. Aynı anda iki aylığı alma imkânı bulunmaktadır.

* Hak sahiplerinden biri kamuda istihdam hakkından faydalanacak, eğer hak sahiplerinin şartları atanmasına uygun değilse bu haktan kardeşlerinden biri faydalanabilecektir.

* Aylığa bağlanmış kişilerin sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamında karşılanacaktır.

* Aylık bağlama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili Valiliğe yapılacak müracaatlar esas alınarak yapılacaktır.

* Bu vatandaşlarımızdan terör suçlarından hüküm giymemiş olanlara, sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelemeleri halinde aylıkları bağlanacaktır.

* Tüm bu çalışmaların sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hak sahiplerine 820 lira, malul kalan vatandaşlarımıza da maluliyet derecelerine göre 497 ila 820 lira arasında aylık bağlanacaktır.

* Tazminat ve diğer haklar için valiliklere müracaat etmeleri gerekmektedir."