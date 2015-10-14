Ankara katliamında 1 aileden 18 kişi can verdi

En az 97 kişinin can verdiği Ankara'daki bombalı saldırıda, Siirt’ten Ankara’ya gelen ve hepsi akraba olan 18 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hülya Ünal, miting sonrası akrabalarını hiç görmedikleri Ankara’da gezdirmeye hazırlanırken şimdi onların yasını tutuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başkent'te Barış Mitingi’ndeki saldırının ardından cenazelerin getirildiği Adli Tıp Kurumu önünde ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor. Kaybı olan ailelerden alınan DNA örnekleri ile kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Adli tıp önünde bekleyişini

sürdüren acılı isimlerden biri olan 26 yaşındaki Hülya Ünal, barış mitingi için Ankara’ya gelen

yakınlarından 18 kişiyi saldırıda kaybettiğini söyledi. Patlamanın meydana geldiği cumartesi gününden bu yana 15 yakınının cenazesini memleketlerine yolladığını belirten Ünal, üç yakını için Adli Tıp önünde beklemeye devam ediyor. Patlamadan birkaç dakika önce otobüsten indiğini ve toplanma yeri olan garın önüne doğru yürümeye başladığını belirten Ünal, o anları şöyle anlattı:

Oğlumu ilk kez götürmedim

“Yedi yaşında bir çocuğum var. Oğlumu da her zaman yürüyüşlere götürürüm. Cumartesi günü biraz geç kaldığım için oğlumu ilk kez arkadaşıma bıraktım ve tek başıma gitmeye karar verdim. Bu arada Siirt’ten gelen ailem sürekli beni arıyor, bulundukları yeri tarif ediyorlardı. Beş dakika falan geciktim. Otobüsten indim, birkaç adım attım ve patlama meydana geldi. Ailemin büyük çoğunluğu oradaydı. Alevlere doğru koşmaya başladım. Telefonda tarif ettiğim yöne doğru koşmalarını söylediğim kuzenlerimle karşılaştım. O dehşet anlarını ifade edecek kelime bulamıyorum. Çaresizliği iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

Cenazelerini yolcu ediyorum

Kendimize geldikten sonra ise hastanelere koştum. Dört gündür de Adli Tıp önünde bekliyorum. Ailemizden 18 kişiyi kaybettik. Üç akrabamın kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor. 15’ini ise bu kapı önünde ben karşıladım, hepsini memleketlerine yolcu ettim. Yürüyüş sonrasında hiç görmedikleri Ankara’yı gezdirecektim, cansız bedenlerini yolcu ediyorum.”

Akrabaları hakkında bilgi de veren Ünal, “Azize Onat amcamın gelini, Vaddettin Kümek amcamın oğluydu. Kimlik tespiti devam eden Filiz Batur ve Bedriye Batur eltiler; eşimin yengeleriydi. Yine kimlik tespiti süren Hasan Baykara ise dayımın oğluydu” dedi.

Ünal’ın ölen yakınlarından, tespiti yapılıp cenazeleri gönderilenler: Aycan Kaya, Azize Onat, Vaddettin Kümek, Selim Öz, Dijle Deli, Vedat Erkan, Ahmet Kotolon, Rıdvan Akgül, Fatma Eren, Tefik Dalgıç, Sevim Şilik, Abdullah Erol, Nurullah Erdoğan, Emrullah Erdoğan, Abdülbari Şenci.

DNA örneği alınıp kimlik tespit çalışması devam edenler: Filiz Batur, Bedriye Batur, Hasan Baykara.

Canlı bombalara 18 kurban veren Siirtli ailenin bir üyesi olan Dijle Deli (17) toprağa verilirken babası Faik Deli “Orada, onurlu bir mücadele uğruna hayatını yitirenlerin hepsi birer Dijle’dir benim için” demişti.