Ankara katliamı davası 6-10 Şubat'a ertelendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 kişi hakkında açılan davanın 5'inci celsesi görüldü.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklarını tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında görülmesine karar verdi.

10 Ekim'de Ankara Garı önünde IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görülen dava Pazartesi günü başlamıştı.

5 gün süren davada tüm tutuklu sanıkların savunmaları dinlenildi.

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatların talepleri alındı. Müşteki avukatları söz alarak dosyada ismi geçen olayın ölü failleri ile sanıklara ilişkin çok sayıda kişinin IŞİD ile ilişkili olduğunun bilinmesine rağmen soruşturmaya dahil edilmediğini öne sürdü ve dosyanın genişletilmesini talep ettiler.

Savcı İsmail Şafak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, Gaziantep'te tutuklu olan sanıkların ifadesinin mahkemenin huzurunda alınmasını, yakalama kararı olan sanıkların yakalama kararının devamını ve ifadesi alınmayan diğer sanıkların ifadelerinin alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar hakkında yakalama kararlarının infazının beklenmesine, haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen kamu görevlileri hakkındaki dosyanın bir suretinin mahkemeye gönderilmesine, ölen sanıklar ile ilgili operasyon görüntülerinin, otopsi tutanaklarının ve diğer tüm kayıtların gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, duruşmanın 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında görülmesi kararını verdi.

Duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan KESK Başkanı Lami Özgen, "10 Ekim'i unutmadık unutturmayacağız. Bundan sonrada bütün duruşmalarda bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Aynı zamanda bu davanın bir parçasıyız, davacıyız, bu davanın tarafıyız" dedi.