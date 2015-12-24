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Ankara katliamcılarının kimliği açıklayan Hürriyet muhabirine 'yayın yasağını ihlal'den hapis istemi

'Şüphelilerin kaçma ihtimaline sebebiyet vermek'le suçlanan Akın hakkında iddianame hazırlandı

24 Aralık 2015 20:48

Ankara Katliamı ile ilgili yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle, Hürriyet gazetesi muhabiri hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde 14 Ekim 2015'de Hürriyet gazetesinin internet sitesinde Arda Akın imzasıyla yayımlanan haberde Ankara katliamını gerçekleştirenlerin kimlik bilgilerine yer verildiği ve şüphelilerin kaçma ihtimaline sebebiyet verildiği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda Akın hakkında, 10 Ekim'de Ankara Garı önünde meydana gelen saldırıyla ilgili yayın yasağını ihlal ettiği gerekesiyle "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenledi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş tarafından düzenlenen iddianamede, Hürriyet Gazetesi internet sitesinde 14 Ekim 2015'de gazeteci Arda Akın tarafından yayın yasağı bulunmasına rağmen saldırıyla ilgili haber yapıldığı belirtildi.

Haberde, canlı bombaların isimlerine, canlı bombaların hangi marka araç kullanıldığına, hangi ilden Ankara'ya gelindiğine yer verildiği kaydedilen iddianamede, soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı olan, hakkında yakalama ve gözaltı talimatı bulunan Y.Ş'nin ad ve soyadının ilk harflerine yer verilerek, gözaltına alındığının belirtildiği anlatıldı.

Haberin yayımlandığı saatin 09.10 olduğu, ancak şüpheli Y.Ş'nin aynı gün saat 15.35'de yakalandığı, bu şekilde şüphelinin kaçma ihtimaline sebebiyet verildiği ileri sürülen iddianamede, yayın yasağı kararı gereğince hiçbir şekilde haber yapılamayacağı vurgulandı.

Şüpheli Y.Ş. ile ilgili bilgilerin gizli nitelikte olduğu, gazeteci tarafından haber verme sınırlarının aşılarak belirtilen şekilde haber yapılarak, soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edildiği öne sürülen iddianamede, Arda Akın'ın "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.     

Dosya kapsamında Ankara Adliyesi’ndeki bazı görevliler ile Ankara Emniyet Müdürlüğündeki bazı polislerle ilgili de soruşturma yapıldığı bildirilen iddianamede, bunlar hakkında ek takipsizlik verildiği belirtildi.

İddianame, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde değerlendirme aşamasında bulunuyor.

 

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