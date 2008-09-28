Ankara kardeşliği: 1-1



Turkcell Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde iki başkent ekibini karşı karşıya getiren maçta Gençlerbirliği ile Ankaraspor sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ilk yarısı da golsüz eşitlik ile sona eren karşılaşmada Ankaraspor'un golü 77. dakikada Neca'dan gelirken, G.Birliği'nin bu gole yanıtı 83. dakikada Kahe'nin penaltı vuruşuyla geldi.



Ligde beklemediği sonuçları alan ve Fortis Türkiye Kupası'na da Alanyaspor'a mağlup olarak veda eden Gençlerbirliği, Ankaraspor karşısında beraberliği maçın bitimine 6 dakika kala bulduğu golle kurtardı. Geçtiğimiz hafta yine bir Ankara derbisinde Hacettepe'yi 4-0 mağlup eden Ankaraspor ise rakibine oranla daha etkili olduğu maçta beraberliğe razı oldu.



Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5'e, Ankaraspor da puanını 7'ye yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Murat Tosun'un pasında çalımlarla ceza sahasına giren Özer'in yerden vuruşunda top auta gitti.

19. dakikada Mustafa'nın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Burhan'ın yaptığı vuruşta, Ankaraspor savunması son anda topa ayak koydu.

22. dakikada Kahe'nin pasında topla buluşan Mehmet Nas'ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.

40. dakikada Neca'nın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Murat Tosun'un kafa vuruşunda top auta gitti.

41. dakikada Neca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.

45. dakikada Özer'in kullandığı serbest vuruşta, Erkan'dan seken topa Murat Tosun'un arka direkte yaptığı vuruşta, top kaleci Periç'de kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Engin'in kullandığı serbest atış sonrasında ceza alanında yaşanan karambolde top Mustafa'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Senecky iki hamlede topa sahip oldu.

63. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Özer'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Mehmet Nas'ın pasıyla buluşan Engin'in ceza alanı içinde 2 futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

77. dakikada son çizgiye dek inen Özer'in içeriye çıkardığı topa Neca ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

83. dakikada ceza alanında Özer'in Mustafa'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Sülayman Abay penaltı noktasını gösterdi.

Aynı dakika içinde atışı kullanan Kahe, topu kaleci Senecky'nin solundan ağlara gönderdi: 1-1.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay, Bülent Gökçü, Alpaslan Dedeş

Gençlerbirliği: Periç, Erkan, Traore, El Saka, Burhan, Koray (Dk. 53 Hakan), Mehmet Nas, Ergün, Engin, Kahe, Mustafa

Ankaraspor: Senecky, Erhan, Ediz, Muhammed, Eren (Dk. 83 Baki), Özer (Dk. 89 Adem), Theo, Hürriyet, Mehmet Çakır, Neca, Murat Tosun (Dk. 89 Bilal)

Goller: Dk. 77 Neca (Ankaraspor), Dk. 83 Kahe (penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 29 Özer, Dk. 44 Eren, Dk. 56 Hürriyet, Dk. 83 Muhammed, Dk. 87 Neca (Ankaraspor), Dk. 31 Koray, Dk. 44 Kahe, Dk. 78 Engin (Gençlerbirliği)





