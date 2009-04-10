'Ankara, Karabağ şartını kaldırdı' iddiası

Azerbaycan diken üstünde

Meclis’ten Azerbaycan’a acil vekil heyeti

Dışişleri, Erivan'a kırmızı hatları netten kaldırdı

Sarkisyan: ‘Sonuna geliyoruz’



Sınırda hazırlık



Diplomatik ilişki



Milliyet gazetesinde Cenk Başlamış imzasıyla yayımlanan habere göre, Ermenistan’da, Türkiye ile sınırın çok yakında açılacağı ve iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulacağı beklentisi siyasi gündemin ilk sırasına yerleşti.Ermeni medyasında yer alan haberlere göre, şu anda kamuoyunda en çok Ankara ile Erivan arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonunda Türkiye’nin “tarihi” bazı adımlar atıp atmayacağı tartışılıyor.Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Richard Kirakosyan, Türkiye ile Ermenistan’ın ortak sınırın açılması, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, Karabağ sorununun çözümü için bir yol haritasının belirlenmesi ve tarih başta olmak üzere değişik alanlarda ortak araştırma komisyonları oluşturulmasıyla ilgili anlaşmalar imzalamaya hazırlandığını ileri sürdü.Türkiye ile Azerbaycan’ın “Tek millet, iki devlet” sloganının can çekişmeye başladığını savunan Kirakosyan, “Olaylar hangi yönde gelişirse gelişsin, bundan sonra Azerilerle Türkler arasındaki ilişki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak” dedi.Erivan’daki bazı çevreler, Türk-Ermeni sınırının açılması ve diplomatik ilişki kurulmasının 16 Nisan’da gerçekleşeceğini ileri sürüyor, diğerleri ise yıl sonunun beklenmesi gerektiğini söylüyor.Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan da, Türk ve Ermeni ulusal futbol takımları arasında 7 Ekim’de İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasına kadar sınırın açılmış olacağını umduğunu söyledi.Sarkisyan, Rus Vesti Kanalı’na yaptığı açıklamada, “Görüşme sürecinin sonuna geliyoruz. Türkiye ile hiçbir ön koşul olmadan görüşmeye başlamayı kabul etmiştik. Ama dünyada soykırımı reddeden tek bir Ermeni bulamazsınız, bunu da söylemem lazım. Umarım Türkler iyi niyetimizi anlar” dedi.Azerbaycan’ın Kars Konsolosu Hasan Zeynalov, Alican sınır geçişinde onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi. Zeynalov, “Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican sınır geçişinde onarım ve rehabilitasyon çalışmalarına başlandı. Alican’a giden yollar asfaltlandı” dedi.Azeri Yeni Müsavat gazetesi de, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki kurulmasından sonra Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Türk ve Ermeni büyükelçilerinin karşılıklı olarak akredite edileceğini yazdı.Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaklar) Siyasi Direktörü Kiro Manoyan, Ermenistan’ın Türkiye’yi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini Karabağ sorununun çözümüne bağlamaktan vazgeçirmeyi başardığını bildirdi. Manoyan, “Türkiye, Azerbaycan’ı yarı yolda bırakmayacağını söylese de, Karabağ meselesi Ankara-Erivan arasında bir ön koşul olmaktan çıktı. Zaten Azerilerin tedirginliğe kapılmasının nedeni de bu” dedi.