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Türkiye'nin birçok ilinde polisten Gezi Parkı destekçilerine müdahale!

Ankara'da Başbakanlık çevresinde barikat oluşturan eylemcilere tazyikli su ve gazla müdahale edildi

02 Haziran 2013 20:59

Taksim Gezi Parkı eylemine destek amacıyla Ankara, İzmir ve Adana'da toplanan gruplara polis biber gazıyla müdahale etti.

Eylemciler, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara destek vermek gerekçesiyle öğle saatlerinde Kızılay'da toplanmaya başladı. Protestocuların araç trafiğini aksatması üzerine polis, meydana çıkan yolları kapattı.

Burada bir süre çeşitli sloganlar atan eylemciler, Atatürk Bulvarı ve Milli Mücadele Caddesi'nden Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Başbakanlığın çevresinde barikat oluşturan eylemcilere tazyikli su ve gazla müdahale edildi.

Bir eylemcinin elindeki Türk bayrağını toplumsal olaylara müdahale aracına (TOMA) asma isteğini, çevik kuvvet polisleri yerine getirdi. Polisin Türk bayrağını TOMA'ya asması gruptakilerce alkışlandı.

Protestocuların Kızılay Meydanı çevresindeki izinsiz gösterileri sürüyor.


Adana'da müdahale


Adana'daki müdahalelerin yoğunlaştığı yerler arasında Gazipaşa ve Sular Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı... Söz konusu noktalarda tıbbı yardıma ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Adana'da gözaltına alınanların serbest bırakılması için saat 17.00'de Abidin Dino Parkı'nda basın açıklaması yapılacağı belirtildi.


İzmir'de tazyikli su ve biber gazı


İzmir'de de polis Alsancak ve Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gruplara biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleden çevredeki işyerleri ile kafelerde oturanlar da etkilendi.

 

Antalya'da 137. gözaltı

 

ANTALYA'da Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto gösterileri sonunda 2 günde toplam 137 kişi gözaltına alındı.

Ak Parti binasının bulunduğu Gazi Bulvarı üzerinde göstericilerin tahrip ettiği korkuluklar işçiler tarafından tamir ediliyor.

 

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Türkiye'nin birçok ilinde polisten Gezi Parkı destekçilerine müdahale!

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