Ankara-İzmir arası hızlı tren projesi için ilk imzalar atıldı

Hızlı tren ağının en önemli etaplarından biri olacak İzmir-Ankara hattı için ilk imzalar atıldı.



Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan Ankara-Afyonkarahisar arasının altyapı yapım sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sigma-Burkay-Makimsan-YDA iş ortaklığı temsilcisi tarafından imzalandı.

Hattın üç yılda tamamlanması planlanıyor. Ankara-İzmir YHT Projesi, Ankara-(Polatlı)- Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir etaplarından oluşuyor. 3.5 milyar liraya tamamlanması beklenen proje ile yılda 6 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Toplam uzunluğu 624 kilometre olan proje ile Ankara- İzmir arası 3 saat 30 dakika olacak.

Altyapı inşaatı sözleşmesi imzalanacak olan Ankara - (Polatlı) - Afyonkarahisar kesimi ise 167 kilometre olacak. Mevcut YHT hattı olan Ankara-Konya yolunun 120’nci kilometresinden ayrılacak hat Ankara-Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresini bir buçuk saate indirecek. Hatta trenin hız da saatte 250 kilometreye ulaşabilecek.