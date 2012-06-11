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Ekonomi

Ankara-İzmir arası hızlı tren projesi için ilk imzalar atıldı

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan Ankara-Afyonkarahisar arasının altyapı yapım sözleşmesi imzalandı

11 Haziran 2012 15:12

Hızlı tren ağının en önemli etaplarından biri olacak İzmir-Ankara hattı için ilk imzalar atıldı.
 
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan Ankara-Afyonkarahisar arasının altyapı yapım sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sigma-Burkay-Makimsan-YDA iş ortaklığı temsilcisi tarafından imzalandı.

Hattın üç yılda tamamlanması planlanıyor. Ankara-İzmir YHT Projesi, Ankara-(Polatlı)- Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir etaplarından oluşuyor. 3.5 milyar liraya tamamlanması beklenen proje ile yılda 6 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Toplam uzunluğu 624 kilometre olan proje ile Ankara- İzmir arası 3 saat 30 dakika olacak.

Altyapı inşaatı sözleşmesi imzalanacak olan Ankara - (Polatlı) - Afyonkarahisar kesimi ise 167 kilometre olacak. Mevcut YHT hattı olan Ankara-Konya yolunun 120’nci kilometresinden ayrılacak hat Ankara-Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresini bir buçuk saate indirecek. Hatta trenin hız da saatte 250 kilometreye ulaşabilecek.

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