Ankara, İstanbul ve Hatay'da canlı bomba alarmı!

İsviçre'nin Montrö kentinde yarın başlayacak Suriye konulu Cenevre-2 Konferansı'nı sabote etmek için Türkiye'deki 3 ilde El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti mensuplarınca bombalı intihar saldırısı düzenlenebileceği ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İstihbarat birimleri, El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti'ne mensup 20 kişinin, Cenevre-2 konferansını sabote etmek amacıyla Ankara ve İstanbul ile Suriye sınırındaki Hatay'da bombalı intihar saldırısı yapacağı bilgisine ulaştı. Bu ihbar sonrası 3 ilde Emniyet, güvenlik seviyesini üst düzeye çıkardı.