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Ankara, İstanbul ve Hatay'da canlı bomba alarmı!

İstihbarat birimleri, El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti'ne mensup 20 kişinin bombalı intihar saldırısı yapacağı bilgisine ulaştı

21 Ocak 2014 14:45

İsviçre'nin Montrö kentinde yarın başlayacak Suriye konulu Cenevre-2 Konferansı'nı sabote etmek için Türkiye'deki 3 ilde El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti mensuplarınca bombalı intihar saldırısı düzenlenebileceği ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İstihbarat birimleri, El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti'ne mensup 20 kişinin, Cenevre-2 konferansını sabote etmek amacıyla Ankara ve İstanbul ile Suriye sınırındaki Hatay'da bombalı intihar saldırısı yapacağı bilgisine ulaştı. Bu ihbar sonrası 3 ilde Emniyet, güvenlik seviyesini üst düzeye çıkardı.

 

 

 

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