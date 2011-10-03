-Ankara ile Washington DC kardeş şehir oldu WASHINGTON (A.A) - 03.10.2011 - Mehmet Toroğlu ve Eyüphan Kılıç - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABD'nin başkenti Washington DC ile kardeş şehir oldu. İki başkent arasında kardeş şehir protokolü, Washington DC'deki Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Washington DC Belediye Başkanı Vincent Gray tarafından imzalandı. Atılan imzalarla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ülkeler ve şehirlerarası ilişkileri geliştirmek, demokrasi ve insan hakları konusunda işbirliği yapmak, kültür, dostluk ve barış anlayışını artırmak, ekonomik ve bilgi paylaşımı konusunda işbirliği ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Moskova'dan Seul'e, Pekin'den Hanoi'ye kadar 42 kentle imzaladığı kardeşlik protokollerine Washington da eklenmiş oldu. Törende bir konuşma yapan Melih Gökçek, bugün iki kent için de tarihi bir gün olduğuna inandığını belirterek, ''Aslına bakarsanız çok geç kaldık ama aradaki dostluk ve yakın münasebet inşallah bu aradaki açığı kısa sürede kapatacak. Dünyanın siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda en önde gelen ülkelerinden birisi olan ABD'nin başkenti Washington DC ile protokolün imzalanmasından gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz'' diye konuştu. Washington DC'nin son derece güzel, mükemmel bir dünya şehri olduğunu kaydeden Gökçek, ''Dünyada pek çok kenti gezdim ama Washington DC'nin özellikle yeşili beni her zaman çok mutlu etmiştir'' ifadesini kullandı. -Kardeş şehir protokolünün içeriği- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Washington DC Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolünde, iki başkentin, aralarındaki bağların kuvvetlendirilmesi amacıyla kardeş şehir olmaları konusunda mutabık kaldıkları belirtilerek, ''Bu anlaşma, üzerinde müştereken mutabık kalınan alanlardaki projelerin geliştirileceği karşılıklı işbirliği ile sonuçlanacak ve kentlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri ile iki kent arasındaki dostluğun kuvvetlenmesiyle neticelenecektir'' ifadesi yer alıyor. İki belediye başkanının imzaladığı Kardeş Şehir Protokolü şu hususları içeriyor: -Toplu taşıma, kentsel planlama, çevrenin korunması, sağlık ve sosyal projelerdeki en iyi uygulamalara ait teknik bilginin paylaşılması, -İş, eğitim, sosyal ve kültürel çevrenin karşılıklı olarak tanıtılması amacıyla öğrenci ve diğer kişilerin ziyaretlerinin teşvik edilmesi, -İki başkent arasındaki ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve artırılması amacıyla her iki kentte ekonomik kalkınma ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına dahil olan kesimler arasında iletişimin kurulması, -Başkentler arasındaki yakın bağların geliştirilmesi için özellikle gençler arasındaki spor, kültür ve eğitim alanlarındaki özel etkinliklerin gerçekleştirilmesi. İmzalanan protokole göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Washington DC Belediyesi Protokol ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı, komitelerin kurulması, uzmanların yer alacağı toplantıların düzenlenmesi ve bu protokol hükümlerinin uygulanmasında koordinasyon, değerlendirme ve idareden sorumlu olacaklar.