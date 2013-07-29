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Ekonomi

Ankara ile İstanbul arası 3 saat olacak

Ankara ile İstanbul arasındaki hızlı tren 3 saat sürecek yolculukta toplam 10 durakta yolcu indirip bindirecek

29 Temmuz 2013 18:24

 

Ankara-İstanbul hızlı tren hattındaki durakların yeri konusundaki tartışmalara TCDD son noktayı koydu. Açıklamaya göre hızlı tren 3 saat sürecek yolculukta toplam 10 durakta yolcu indirip bindirecek.

700 yıllık Osmanlı'ya başkentlik yapmış İstanbul ile Cumhuriyet'e başkentlik yapan Ankara arasındaki karadan en hızlı ulaşım aracı olma niteliğini taşıyacak olan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 29 Ekim'de açılması beklenirken duraklar da belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hızlı trenin hat üzerinde toplam 10 durakta duracağını duyurdu. Buna göre Ankara'dan kalkan YHT'nin ikinci durağı Ankara'nın Polatlı ilçesi olurken 3 şehirde yolcu indirip bindirecek.

Yapılan açıklamaya göre yüksek hızlı tren Eskişehir'den itibaren Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye (Sapanca), İzmit ve Gebze istasyonlarında duracak ve yolcu alıp indirecek. İstanbul-Ankara arasını 3 saate düşürecek olan hızlı tren hattı 533 km uzunluğunda olacak. Hızlı tren hattı,Marmaray ile bütünleşerek Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Ülkemizin en büyük iki şehrini birbirine bağlayan projeyle kentler arasında sosyal, ekonomik ve kültürel alışverişartacak ve AB üyelik sürecinde Türkiye, ulaşım altyapısıyla da hazır hale gelecek.

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