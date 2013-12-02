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Kuzey Irak petrolü artık Bağdat'ın onayına bağlı

Türkiye, Bağdat'ın onayı olmadan Kuzey Irak'tan petrol ihraç edemeyecek

02 Aralık 2013 07:51

Türkiye ve Irak, Irak'ın herhangi bir bölgesinden petrol ihracatında Bağdat'tan onay alınması konusunda uzlaştı.
Bu sonuç, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta, Başbakan Nuri el-Maliki'nin enerji işlerinden sorumlu yardımcısı Hüseyin Şehristani ile bir araya geldi.
 

"Bağdat hükümetinin onayını alınması konusunda anlaştık" 

 
Irak enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani, "Irak'tan yapılacak herhangi bir petrol ihracatının Bağdat hükümetinin onayını alması gerektiği konusunda anlaştık" dedi.
Şehristani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la Yeşil Bölge"deki ofisinde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, mevkidaşıyla görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.
İki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini, "kardeşçe ve şeffaf" bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Şehristani, "Irak'tan yapılacak herhangi bir petrol ihracatının Bağdat hükümetinin onayını alması gerektiği konusunda anlaştıklarını" söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, petrol işbirliği kapsamında Başbakan Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmiş ve bazı sözleşmeler imzalanmıştı.
Irak merkezi yönetimi, Türkiye'nin Bölgesel Kürt Yönetimi’yle yaptığı bu petrol anlaşmasına tepki göstermişti. Bu yüzden, Bağdat'ın hava sahasını Türkiye'den yapılan özel uçuşlara kapattığı iddia edilmişti. Ancak, Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü, böyle bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.
 

Bakan Yıldız Erbil'e geldi

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak’ın başkenti Bağdat’taki resmi temaslarının ardından özel uçakla Erbil’e geldi.
Yıldız’ı, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Elektrik Bakanı Ebubekir Yasin ile Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ile diğer yetkililer karşıladı.
Yıldız, yaptığı açıklamada merkezi Bağdat hükümetiyle herhangi bir sorun yaşanmadığını, oldukça olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.
Bakan Yıldız, konuyla ilgili detaylı açıklamaları daha sonra yapacağını ifade etti.
Taner Yıldız’ın yarın IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ile birlikte Kürdistan-Irak Petrol ve Gaz Konferansı’nın açılışını yapması bekleniyor. 

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