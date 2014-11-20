Ankara ile Bağdat arasındaki buzlar eridi, Davutoğlu Irak Başbakanıyla görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin uzun bir dönemin ardından yeniden normal seyrine dönmesinin ardından bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar İbadi ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Davutoğlu, IŞİD başta olmak üzere teröre karşı istihbarat alanında işbirliği önerirken; İbadi Irak ordusunun Türkiye tarafından eğitilmesi konusunda görüşmeler olabileceğini söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Irak omuz omuza verdiğinde dünyada örnek olarak gösterilecek ikili bir ekonomik havza oluştururlar, ulaştırmadan enerjiye tarımdan sanayi yatırıma kadar olağanüstü bir imkan var elimizde. Yeter ki ülkelerimizde ve bölgede barış ve huzur olsun" dedi.

Başbakan Davutoğlu ve Irak Başbakanı Haydar El İbadi, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu: Irak'ı özlemişiz

Davutoğlu, misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Bağdat'ı özlemişiz, Bağdat bizim ikinci evimiz gibi. Geçen sene muharrem ayında yine Bağdat'taydım, Kerbela ve Necef'i ziyaret ettim. Bir kez daha muharrem ayı vesilesiyle Hazreti Hüseyin Radıyallahü Anh'ı rahmetle anıyoruz. Allah bir daha Müslümanlara Kerbela'da yaşanan acıların benzerlerini yaşatmasın" diye konuştu.

Irak'ın bölgenin hem önemli bir ülkesi olduğunu hem de doğal ve insan kaynaklarıyla gelecekte yükselen ekonomik güçleri arasında olabilecek bir ülke olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bugün Irak'ın karşı karşıya kaldığı başta IŞİD terörü olmak üzere güvenlik riskleri konusunda da tutumumuz gayet açıktır. Irak'ı tehdit eden yapılar, Türkiye için de bir tehdit niteliği taşıyor. İster IŞİD, ister PKK veya diğer formlarda olsun her türlü terör karşısında Türkiye'nin tutumu açık ve nettir" diye konuştu.

“Türkiye terörden çok çekti. Dünyanın neresinde olursa teröre karşı olacağız” diyen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı: “IŞİD’le mücadelede Irak’a istihbarat konusunda yardımcı olmaya hazırız... Bugün Irak’ın karşı karşıya kaldığı başta IŞİD terörü olmak üzere güvenlik riskleri konusunda da tutumumuz gayet açıktır. Irak’ı tehdit eden yapılar, Türkiye için de bir tehdit niteliği taşıyor. İster IŞİD, ister PKK veya diğer formlarda olsun her türlü terör karşısında Türkiye’nin tutumu açık ve nettir.”

‘Irak ordusunu Türkiye eğitebilir’

Irak Başbakanı İbadi ise Türkiye’den askeri eğitim desteği beklediklerini söyledi, “Irak Ulusal Ordusunun Türkiye tarafından eğitilmesi konusunda görüşmeler olabilir. Bu konularda yardımcı olabilirler” diye konuştu. İbadi

‘IŞİD’in lider kadrosunda Türk yok’

Basın toplantısında gazeteciler Davutoğlu’na, Suriye ve Irak’taki yabancı savaşçıların Türkiye üzerinden geldiği iddialarını sordu. Bu iddiaları kabul etmeyen Davutoğlu şu yanıtı verdi:

“Bunlar dayanağı olmayan iddialar. İŞİD’in komuta kademesine baktığımızda bu insanların hepsinin Suriye’deki durumdan faydalanarak bu işe kalkıştıklarını gösteriyor. Lider kadrosunda tek bir Türk bulamazsınız. Bizim sınırlarımız Suriyelilerin geçişi için açık. Bu iftiralar çok çirkin. ABD’li yetkililerle görüşmelerde de kendilerine söyledik. Elinizde listeler varsa bize verin gereğini yapalım. “

Aralıkta da İbadi gelecek

Davutoğlu’nun ziyaretine karşılık İbadi’nin de 24 Aralık’ta Ankara’ya geleceği açıklandı.