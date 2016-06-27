Ankara için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak, şöyle denildi: "Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevresinde gök gürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, lokal dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."