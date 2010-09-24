-ANKARA HOLİGANİZMİN DE BAŞKENTİ ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Futbolda şiddet olaylarına karışma oranlarında büyükşehirler ön sırada yer alırken, geçen yıl Ankara'da 105, Kayseri'de ise 61 taraftar olayların içinde yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor-Bursaspor maçının olaylar nedeniyle nedeniyle yarıda kalmasının ardından ''sporda şiddet'' yeniden spor kamuoyunun gündemine geldi. Kaba ve aşırı güçle birlikte zarar verici ve huzur bozucu sonuçlar ortaya çıkaran şiddet olaylarının önlenmesine yönelik kanun kapsamında önleyici çalışmalar yürütülmesine karşın, sporseverler tribünlerde şiddet olaylarına tanık olabiliyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) verilerine göre, ''Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'' uygulamasında, özellikle büyük illerde suç oranlarının yüksek olması dikkati çekiyor. 2005 yılından itibaren uygulanan kanun kapsamında olaylara karışan taraftarlara seyirden men veya idari para cezası veriliyor. Kanun kapsamında ceza uygulanan suçlar arasında ''yasak fiiller ve yasaklara uymama, çirkin ve kötü tezahürat, seyir güvenliği ihlali, yasak olan madde ve cisimler bulundurma, yasak beyan ve demeç, usulsüz bilet satışı, yayın yasağı ve spor alanlarının zarara uğratılması'' bulunuyor. Kanunun uygulanmaya başladığı son 5 yılda toplam 2 bin 933 kişi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle cezalandırıldı. Bunlardan 650'si müsabakalardan men cezası aldı. 2005 yılında 411, 2006 yılında 883, 2007 yılında bin 16, 2008 yılında 384 kişi ve 2009 yılında ise 239 kişi çeşitli suçlara karıştı. Suç işleyenlere toplam, 1 milyon 433 bin 121 lira idari para cezası uygulandı. Geçen yıl başkent Ankara ve Kayseri, ''yasak fiiller, 'yasaklı madde ve cisimleri bulundurma, çirkin ve kötü tezahürat, müsabaka alanına zarar verme ile usulsüz bilet satışı''nda en fazla olayların yaşandığı kentler oldu. Ankara 105 kişiyle ilk sırada yer alırken, 61 kişiyle de Kayseri başkenti izleyen kent olarak ikinci sırada bulunuyor. 2009 yılında İstanbul'da 18, Antalya'da 12, Diyarbakır'da 9, Adana'da 8, Kırşehir'de 6, Bursa'da 4, Amasya ve Ordu'da 3'er, Denizli, Kırıkkale ve Kütahya'da 2'şer, Isparta, Karabük, Malatya ve Şanlıurfa'da ise birer kişi cezalandırıldı.