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Ankara Hilton otelinde yangın

Otelin çatısından yoğun dumanlar yükseldi

19 Ekim 2016 20:54

Ankara'da Kavaklıdere semtinde bulunan HiltonSA otelinde yangın çıktı. Otelin çatısından yoğun dumanlar yükseliyor.

Ankara Kavaklıdere'de bulunan Hilton Otel'in çatısında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.

Bugün akşam saatlerinde Kavaklıdere'deki Hilton Otel'in çatı katında yangın çıktı. Yangının, görevlilerin baca temizliği yaptığı sırada çıktığı iddia edilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelin çatısından yükselen dumanlar birçok yerden görülürken, otel yönetimi müşterileri ve personeli tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, küçük çaplı hasarın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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