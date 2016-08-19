Ankara Gölbaşı'nda cesedi bulunan avukatın katil zanlısı bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ağaçlık alanda cesedi bulunan 34 yaşındaki Avukat Onur Evrim Demir'in katil zanlısının İzmirli şarkıcı Emrah D. olduğu ortaya çıktı.

2 Ağustos Salı günü Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Çobandere Mahallesi’nde avukat Onur Evrim Demir’in ağzı bağlı bir şekilde ölü olarak bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Demir’in halası Aysel Demir’in ifadeleri üzerine İzmirli şarkıcı Emrah D.’nin evine baskın düzenledi. Evinde bulunmayan şarkıcının evinde arama yapan polis, genç avukatın başına vurulan sopanın bir parçasını ve kanlı elbiseler buldu. Yapılan çalışmaların ardından polis ekiplerince yakalanan Emrah D. ile cinayeti gizleyen avukatı Şükrü A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emrah D.’nin ifadesinde, avukatı olan Onur'u ayrıldığı eşiyle birlikte olduğu için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

“Yeğenimin katili rapor peşinde”

Avukat yeğeni Onur Evrim Demir'i olay günü Emrah D.’nin görüşme bahanesiyle Gölbaşı'ndaki evine davet ettiğini belirten hala Aysel Demir, “İzmir'de avukatlık yapan yeğeninin, Ankara'da oturan şarkıcı Emrah D.’ye ait davaları takip ediyordu. Emrah D., yanında çalışan iki kişiye, Onur benim her işimi biliyor, onu ortadan kaldırmamız lazım” şeklinde sözler söylemiş. Bu kişiler cinayet sonrası savcılığa giderek Emrah D.’nin kendilerini cinayete azmettirdiği yönünde ifade verdiler. Emrah D., şimdi rapor alacağını söylüyormuş. Emrah D. cinayetten kurtulmak için rapor alması durumunda davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yeğenimin katiline en ağır cezanın verilmesini istiyoruz” dedi.

Sabıkası çok

Sarıyer’de denetleme yapan polis ekipleri, 26 Mayıs gecesi şarkıcı Emrah D.’nin şoförü İsmail A.’nın kullandığı çift kabinli kamyoneti Baltalimanı’nda durdurmuştu. Emrah D. ve İsmail A.'nın polis kokartlarını göstermesi üzerine memurlar, polis kimliklerini de görmelerini istemiş ancak gösteremeyince şüphe üzerine araçta arama yapılmıştı. Araçta yapılan aramada Glock marka silaha ait 15 mermi kapasiteli üç adet şarjör ile 31 mermi kapasiteli 1 adet şarjör, 66 adet MKE yapımı dolu fişek, Warning marka pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 46 adet dolu fişek, saldırı amaçlı kullanılan Smit Wesson marka 9 cm’lik bıçak, 100’lük desteler halinde 26 bin 700 ABD Doları ile telsiz ele geçirildi. Silahların ruhsatlarının da sahte olduğu anlaşılınca Emrah D. ve İsmail A. polis merkezine götürüldü. İsmail A. tutuklanırken, avukatlarının hastaneden aldığı "kapalı yerde kalamaz" raporu üzerine Emrah D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Emrah D., 2002 yılında Çanakkale'de yine ruhsatsız silahla yakalanmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Emrah D., aynı yıl korumasının adının karıştığı bir yaralama olayı ile ilgili olarak "azmettirici" olarak gözaltın alınmış ve yine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Emrah D.’nin iki yeğenine cinsel saldırıda bulunmak istediği iddiasıyla halen devam eden bir davası sürüyor.