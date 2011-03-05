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''ANKARA'' GEMİSİ İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A)

05 Mart 2011 02:17

-''ANKARA'' GEMİSİ İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Libya'daki Türk ve yabancı ülke vatandaşlarını taşıyan ''Ankara'' gemisi, Trablus'tan İstanbul'a geldi. Karaköy'e yanaşan gemide, 169 Türk ve 897 yabancı ülke vatandaşı bulunduğu öğrenildi. Yabancı ülke vatandaşlarının, Libya'daki Türk firmalarında çalıştıkları belirtildi.  Pasaport işlemleri daha önceden tamamlanan yolcuların, beklemeden gemiden inecekleri bildirildi.  -AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ GİRİT'TE- Bu arada ABD'nin Libya çevresine askeri yığınak planı uyarınca, 1300 Amerikan askerini taşıyan iki savaş gemisi, deniz üssünün bulunduğu Girit'e vardı. Amerikan deniz üssü sözcüsü Paul Farley, amfibik saldırı gemisi USS Kearsarge ile USS Ponce gemisinin askerler dahil 4000 personelle bugün Girit'e ulaştığını bildirdi.   -DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KAİM: "CHAVEZ'İN PLANINI KABUL ETTİK"- Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, hükümetin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sunduğu planı kabul ettiğini söyledi. Kaim, Chavez'in planının "uluslararası diyaloğa, barış ve istikrarın sağlanmasına yardım için" Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri tarafından bir komisyon oluşturulmasını öngördüğünü söyledi. Bakan yardımcısı Kaim gazetecilere yaptığı açıklamada, "Libya'nın Hugo Chavez'in girişimini kabul ettiğini bildirdik" dedi.

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