"Ankara Garı'ndaki antik piyanoya ne oldu?"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, bir dönem Ankara Garı'nda yer alan antik C. Bechstein. piyanoya ne olduğunu sordu.

Toker, 122 yaşındaki piyanonun yaşauan bir efsane olduğunu söyleyerek, "C. Bechstein için “Kemancılar için Stradivarius neyse piyanistler için de anlamı odur” deniliyor. Debussy’nin “Sadece Bechstein’da çalınmak üzere eser yazılmalı” dediğini düşünürsek, kıymeti anlaşılır" dedi.

"Bizim C. Bechstein’ımız Atatürk’ü görmüş" diyen Toker, "Ve ilk kez TCDD Ankara Garı'nın açıldığı 1937’de Gar Gazinosu’nda kullanılan bu piyano, 10 gün öncesine kadar Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi binasındaydı" ifadesini kullandı.

Toker şöyle devam etti:

"Müze ve sanat galerisi ani bir kararla kapatıldı. Bu kapatma kararı, Ankara Gar alanından 50 dönümün Maliye Hazinesi’ne devri dolayısıyla alındı.

Bu kuyruklu piyano gibi TCDD Müzesi’nde paha biçilmez (ama en çok da cumhuriyet tarihi açısından) paha biçilmez parçalar vardı. (Sözgelimi bir de Selanikİstanbul arasındaki telgraf hatlarının yoğunluğunu gösteren bir haritadan söz ediliyor. Nerede acaba?)

Ankara Garı alanının rant amaçlı kullanım kuşkusu büyük.

Bu devir için idari yargıya başvuruludu.

TCDD’de örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) müze için ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor. Malum, davalar uzun sürer.

Bu arada TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın acaba, cumhuriyet mirası Demiryolu Müzesi’ndeki eserlerin hangi “ ya kaldırıldığını, akıbetlerinin ne olacağını, bir daha kamuya açık olarak gün yüzü görüp görmeyeceği gibi soruların yanıtlarını içeren bir kamuoyu açıklaması yapmayı düşünür mü acaba?"