IŞİD'in 'telefon kılavuzu'ndan: Boş mesaj ne demek, "Ayakkabıları yolla" ne anlama geliyor?

IŞİD’in telefon ve ortam dinlemeleri ile güvenlik birimlerinin takibine karşı örgüt üyeleri için ayrıntılı bir talimatname hazırladığı ortaya çıktı. 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015’de düzenlenen Ankara Tren Garı saldırısına ilişkin 36 şüpheli hakkında açılan dava dosyasının eklerinde yer alan talimatnamede telefon kullanma talimatnamesinde ‘örgütten yapılan uyarılar’ da bulunuyor.

Militanlara ucuz telefon kullanmaları tavsiye diliyor. Mesajlaşma veya konuşmada ayrı ayrı uyulması gereken kurallar talimatnamede yer almış. Hürriyet’te yer alan haberde ‘talimatlar’ özetle şöyle sıralanıyor:

Bölgenin dışına çıkın

Telefon cihazları basit ve özelliği en az olanlardan olmalıdır. Belirli gün ve saatlerde sizinle bilinen mekan ve bölgelerin dışına çıkarak şebekenin olduğu ve kameraların olmadığı bir yerde açar, işinizi gördükten sonra bataryayı ve hattı çıkartarak dönersiniz.

Boş mesaj atın

Eskortlu yolculukta ön arabaya ara mesafe en az 15 dakika olmalı, telefonda sesli kesinlikle konuşmamalı. Sorun olursa yalnızca bir kez çaldırmayla bildirilmeli, boş mesajla tehlikenin bittiği haber verilmeli.

Şifreli konuşun

Konuşmalar şifreli olmalı; okul, iş muhabbeti gibi. Bir kardeş diğer bir arkadaşından pasaportunu yollamasını isterse telefonda ‘Benim ayakkabıları yolla’ der.

Numara kaydetmeyin

Telefonun hafızasına kesinlikle numara kaydedilmemeli. Selamlaşma, lakap takma ve isimle hitap olmamalı. Yöre şivelerinden kaçınılmalı. Konuşma bir senaryoya uygun olarak belli kelimeler kullanılmadan, hatta selamlaşmadan yapılmadan, ‘Allahu Teala, inşallah, elhamdullillah’ gibi kelimeler kullanılmadan yapılmalıdır.

Tahtaya yazarak konuşun

Konuşmanın olduğu odada mümkünse pencere olmasın ya da yazı tahtasına yazarak konuşun. Eğer konuşulan şey çok mühimse kesinlikle yazarak konuşun. Ortam dinlemeleri, ağız okuma teknikleri, açık alanda konuşmaları dinleme teknikleri oldukça gelişmiş durumdadır. Bunlara karşı alınacak en güzel tedbir kesinlikle, konuşmalar yazılı olmalıdır ya da yerine göre kısık sesle hareketler olmalıdır.