Ankara Garı katliamından yaralı kurtulmuştu; 2 yıl sonra okuluna döndü: Çocukların gözlerinde Veysel'i aradım

10 Ekim Ankara Garı Katliamından yaralı kurtulan öğretmen Ayşegül Duman saldırıdan 2 yıl sonra okuluna döndü. Katliamda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Atılgan'ı bir dakika olsun aklından çıkaramadığını söyleyen Duman, "Çocuklarla ilk karşılaştığımda hepsinin gözlerinde Veysel'i aradım" dedi.

Türkiye tarihinin en büyük katliamından, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’ndaki ‘Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi’ni hedef alan IŞİD’in intihar saldırılarından yaralı kurtulan sınıf öğretmeni Ayşegül Duman 2 yıl sonra görev yaptığı okula döndü.

"Çocukların gözlerinde Veysel'i aradım"

102 kişinin hayatını kaybettiği, 500’e yakın kişinin yaralandığı saldırı sırasında Ayşegül Öğretmenin bacaklarına şarapnel parçaları ve demir bilyeler isabet etti. Bir bacağı kırılan Duman 8 ay Ankara’da tedavi gördü. Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre 2 yılın ardından Tekirdağ’da öğretmenliğe yeniden başlayan Duman, katliamda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Atılgan’ı bir dakika olsun aklından çıkaramadığını söyledi ve “Okulun ilk günü (dün) çocuklarla ilk karşılaştığımda hepsinin gözlerinde Veysel’i aradım. Katliamda hayatını kaybeden en küçük canımızdı. Biz ayaklarımızın üstünde durduk ama Veysel bunların hiçbirini yapamadı. Veysel gibi haksız yere ölen tüm çocuklar bugün okullarına gitmeliydi” dedi.

"Yaşam sevincimi öldürdüler"

Kendi deyimiyle “15 yıllık öğretmenliğinin en heyecansız görev gününe başladığını” belirten Ayşegül Öğretmen, “10 ekim günü yaşama sevincimi öldürdüler. Biz bundan sonra eksik insanlarız” dedi.

Ayşegül Duman, dersine girdiği 2’inci sınıf öğrencilerinin kendisine yürüme güçlüğü çekmesinin nedenini sorduklarında onlara sadece bacağının kırıldığını söyleyebildiğini anlattı.

"Coşkulu insanlar olamayız artık"

Katliam sonrası tüm duruşmalara katılan, duruşmaların kendisini psikolojik olarak çok zorladığını belirten ve sanıkların yanı sıra kamusal sorumluluğu olan kişilerin de yargılanmasını talep eden Ayşegül Duman, “Sağlık problemlerinin yanı sıra dava süreci de bizleri olumsuz etkiledi. 10 Ekim gününden beri o sabah Ankara’ya inen insanlar değiliz. O coşkulu insanlar olamayız artık” diye konuştu. Ayşegül Öğretmen, tedavisi sürerken doktorunun meslekten ihraç olmasının olumsuz sonuçlarını yaşadığını da söyledi.

"Adalet bizim mahkememizde tecelli edecek"

25-26 Eylül tarihinde katliam davasının 5’inci duruşması görülecek. Duruşma salonunda kitlesel katılımın önemli olduğunu söyleyen Ayşegül Öğretmen şu çağrıyı yaptı, “Bizler insanlık adına, gelecek barış günleri adına bu engelli halimizle o davaların takipçisi olduk. İnsanım diyen herkesi duruşma salonuna bekliyoruz. Bu ülkede adalet bizim mahkememizde tecelli edecek.”