Ankara Garı Katliamı'nda yaralanan Karakoç'a tazminat ödenecek

İçişleri Bakanlığı, 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda bacağından yaralanan Emek Gençliği üyesi Uğur Erman Karakoç’a 416 bin 877 TL. tazminat ödeyecek.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Ankara Garı Katliamı’ndan yaralı kurtulan Emek Gençliği üyesi Uğur Erman Karakoç’un İçişleri Bakanlığ ve Ankara Valiliği hakkında açtığı tazminat davasını karara bağladı.

Karakoç’un avukatı Yıldız İmrek tarafından açılan davada 1 milyon TL tazminat ödenmesi istenmişti. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği daha önce yaptıkları savunmada talep edilen miktara itiraz etmişti. İçişleri Bakanlığı yaptığı savunmada talep edilen maddi ve manevi tazminatın ‘sebebsiz zenginleşmeye’ neden olacağını öne sürerek davanın ‘haksız ve hukuki dayanaktan yoksun’ olduğunu savunmuştu. Ankara Valiliği de İçişleri Bakanlığı’nın savunmasına benzer bir savunma yaptı.

Mahkeme 'sosyal risk' ilkesini gözetti

Ankara 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda, maddi ve manevi zararlarının ‘sosyal risk’ ilkesi uyarınca idare tarafından tazmin edilmesi gerektiğini belirtti. Karara göre, 7 Aralık 2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte Karakoç’a 416 bin 877 TL. tazminat ödenecek. Mahkeme tazminat cezasının İçişleri Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verdi.

Katliamda Karakoç’un sol dizinden aşağısı parçalanmış, bacağına saplanan şarapnel parçaları ve bilyeler, hem kemikte kırıklara neden olmuş hem de damarları parçalamıştı. Karakoç sürekli engelli raporu almıştı.