Ankara Garı katliamına 'katliam' dediği için gazeteci Mehmet Ertaş'a hapis cezası

Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Gazeteci Mehmet Ali Ertaş'a, 10 Ekim Ankara Garı katliamına ilişkin sosyal medyada 'katliam' dediği gerekçesiyle yargılandığı davada, “devleti alenen aşağılama” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 3 ay ceza aldı.

Gazeteci Mehmet Ertaş ve kapatılan DİHA eski Muhabiri Metin Bekiroğlu hakkında sosyal medyada paylaşımlarında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hazırlanan iddianamede sosyal medya hesabında 2015 yılında paylaştığı yılbaşı kutlama mesajı ve 2016’ta 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin paylaşımları mahkeme başkanı tarafından Gazeteci Ertaş’a soruldu. Ankara Katliamı’na “katliam” dediği için suçlanan Ertaş, sosyal medya hesabı paylaşımlarının suç olmadığını söyledi.

Yine 'örgüt propagandası' iddiası

Savcı verdiği mütalaasında Ertaş’ın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Gazeteci Ertaş’ın paylaşımlarının “devleti alenen aşağılama” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 3 ay cezaya hükmetti. Ertaş’a verilen ceza ertelendi.

Öte yandan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan DİHA Muhabiri Metin Bekiroğlu’nun sosyal medyada yaptığı ileri sürülen paylaşımlarda “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması 28 Şubat 2018 tarihine ertelendi.