Ankara Garı katliamı anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltında!

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 1. yıldönümü için Ankara Tren Garı önünde düzenlenecek anma öncesi polis yürüyüş yollarına barikat kurdu. Polis, Ulus Metro istasyonundan yürüyerek alana girmek isteyen grupların geçişine izin vermezken, tepki göstererek anmanın yapılacağı alana girmek isteyenlere biber gazıyla müdahale etti.

Sadece katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinin alana alınacağını bildiren emniyet görevlileri ile katliam anmasına katılmak isteyenler arasındaki tartışmalar yaşandı. Tartışmanın ardından yaşanan polis müdahalesi sırasında ÖDP MYK üyesi Göksu Cengiz'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gar önüne girişine izin verilen sınırlı sayıda aile ise katliamda yaşamını yitirenler anısına saldırı noktasına karanfiller bıraktı.

Valilik dün yaptığı açıklamada sembolik anmalara izin verdiğini duyurmuştu. Buna karşılık gösteri ve yürüyüşler OHAL bahanesiyle yasaklanmıştı.

100’den fazla yurttaşın yaşamını yitirmesine neden olan saldırılar, Cumhuriyet tarihinin en büyük bombalı saldırısı olarak biliniyor. Saldırının hedefinde, ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ vardı.

Öte yandan anma etkinliğine katılmak için Hipodrom caddesi Ulaştırma kavşağından alana girmek isteyen aralarında CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Ali Şeker’in de olduğu gruba polis önce dağılın uyarısı yaptı.

Polis ikinci kez müdahale etti

CHP milletvekilleri grubun alana alınması konusunda polis müdürleriyle tartıştı. Milletvekillerinin alandan ayrılmasının ardından polis gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.



Aralarında HAZİRAN üyelerinin de bulunduğu çok sayıda yurttaş Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülüyor.



ÇHD üyeleri Gülşen Uzuner, Didem Ünsal, Hülya Yıldırım, Alişan Şahin ve Onur Yaylacı'nın da darp edilerek gözaltına alındığı ifade edildi.