Ankara Gar saldırısında ölenler Tunceli'de anıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, Ankara Gar meydanında DEAŞ terör örgütü tarafından 10 Ekim 2015 günü düzenlenen ve 102 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Anma programı için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleri, sadırıda hayatını kaybedenler arasında olan Tuncelili Mesut Mak ve Adil Gür\'ün Atatürk Mahallesi\'nde bulunan şehir mezarlığını ziyaret ettiler. Mak ve Gür\'ün mezarı başında yapılan duaların ardından burada konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sözcüsü Özcan Gürtaş, 2 yıl önce yaşanan saldırıda ihmali olanların hala ortaya çıkarılmadıklarını belirterek, \"Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında hayatını kaybeden bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlem ile anıyoruz. Tek istekleri demokrasi olan 102 arkadaşımız Ankara\'da büyük bir katilama uğramış ancak, bugüne kadar bu katliamı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler ortaya çıkarılamamıştır. Bu katliamda istihbarat alıp, gerekli önlemleri almayanlara karşı hala öfkemiz geçmiş değil. İhmali olan bütün yetkilileri karşı öfkemiz hala geçmedi ve buradan bir daha çağrı yapıyoruz, katliamı gerçekleştiren güçleri ve arkasındaki maşaları bir an önce ortayı çıkarın\"dedi.

Gürtaş\'ın açıklamasının ardından Mesut Mak ve Adil Gür için lokma dağıtılmasıyla anma programı son buldu.



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