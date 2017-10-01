Ankara Gar Katliamı davasında "Kovuşturmaya yer yok" kararı

102 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı davasında mahkemenin sorumlu emniyet görevlilerinin soruşturulması için yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, kamu görevlileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İl Sağlık Müdürlerinin çalışanları hakkında da soruşturma izni verilmemesine itiraz edilmediği kaydedildi.

Evrensel'de yer alan habere göre KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 2015’te Ankara’da düzenlenen “Emek, Demokrasi ve Barış” mitingine yapılan ve 102 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı katliama ilişkin görülen davada, mahkemenin Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kabul edilmedi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Emniyet hakkında, bombalı saldırı olabileceği istihbaratını paylaşmama ve gerekli önlemlerin alınmaması gerekçesiyle defalarca suç duyurusunda bulunulmuştu. Memur Suçları Bürosu, daha önce yapılan suç duyurularını gerekçe göstererek son olarak mahkemenin yaptığı suç duyurusuna da kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

Sağlıkçılara da soruşturma izni yok

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Denetçiliği Müfettişinin, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda “Sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmediği” iddiasıyla 11 personel hakkında ön inceleme raporu hazırladığı ortaya çıkmıştı. Raporda Sağlık Bakanlığı önünde bulunan ve mitingle ilgili görevlendirildiği söylenilen ambulansın hiç yerinden ayrılmadığı, patlama sonrasında 11 ambulansın hiç hasta almadığı, sadece 9 ambulansın yarım saat sonra olay yerine geldiği görüldüğü kaydedildi. Ankara Valiliğinin bu sağlık personelleri hakkında soruşturma izni vermemesine de Memur Suçları Bürosu itiraz etmediğini açıkladı ve evrakın işlemden kaldırılmasına karar verdi.