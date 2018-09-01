Ankara Gar Katliamı anmasına polis müdahalesi

Ankara Emek ve Demokrasi Platformu'nun, Gar Katliamı anmasına polis müdahale etti. 10 Ekim 2015’te Ankara Katliamında yaşamını yitiren 103 kişiye atfedilen etkinliğe izin verilmedi.

Ankara Katliamı’nın yaşandığı ve 10 Ekim’de yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana girilmesine izin vermeyen polis, görüşmeler sonucunda gar önünde slogan atılmaması ve sadece açıklama yapılması koşuluyla etkinliğe izin verdi. İstanbul’da ise aynı saatlerde Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na gitmesi engellendi. İHD önünde toplanan aileler kararı protesto etti.

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Eylem 10 Ekim’de yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Ortak metni İHD Ankara Şube Eş Genel Başkanı Saliha Şahin okudu. Ülkede yaşanan gelişmelerden kaynaklı “barış” adına daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Eşitlikten, özgürlükten ve adaletten yana tüm insanların barış umudunu yükseltmeye çağırıyoruz. Bizler, eşit özgür ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı kendi ellerimizle kurana kadar mücadele etmeye ve bu mücadeleyi her alanda büyütmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Tek kişide kalsak barış diyeceğiz"

Daha sonra 10 Ekim’de yaşamını yitiren EMEP’li Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik söz aldı. Tedik, barış talebiyle bir araya gelenlerin kimisinin kardeşini, kimisinin eşini kimisinin de babasını kaybettiğini hatırlattı. Tedik, “Bu ülkede kanının durması, dağdaki gençlerin, Suriye’deki insanların, askerlerin ve polislerin ölmemesi için biz burada çaba sarf ettik. Onun için o gün yüz binler bu alana geldi. Ama ne olursa olsun barış talebimizi devam ettireceğiz. Her 1 Eylül’de ve 10 Ekim’de barış talebimiz susmayacak. Tek kişi de kalsak barış diyeceğiz” dedi.

Cumartesi Anneleri'ni anıldı, müdahale anonsu geldi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise Ankara Gar’ında yaşamını yitiren 103 insanın arkasından barış duygularını ve direnişi devam ettirdiklerini dile getirdi. Kerestecioğlu, “Bu duyguyu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri olarak bugün 701’inci haftada arkadaşlarımız, güler yüzlü insanlarımız İstanbul’da oturuyor olacaklarsa, o direniş azmini nasıl kaybetmedilerse bizler de aynı şekilde devam ettireceğiz” diye belirtti. Kerestecioğlu, konuşmaya devam ederken Cumartesi Anneleri’ni andığı gerekçesiyle “müdahale” anonsu yapıldı.

103 kişi için açılan pankartın yırtıldığı iddiası

Etkinliğin sonunda katliamda yaşamını yitiren 103 kişi için temsili olarak yapılan anıtın bulunduğu yere beyaz karanfil bırakmak isteyen kurum temsilcileri de polis ablukasında karanfillerini bıraktı. Polis 103 kişinin isminin yazılı olduğu pankartın alana girmesine izin vermek istemedi. Kurum temsilcileri pankartı anıtın önünde yere bırakarak üzerine beyaz karanfiller bırakmasının ardından polis pankartı alarak yırttığı belirtildi. Grubun hemen dağılmasını isteyen polis, “Süpürün bunları” diyerek, insanları iterek alanı boşalttığı aktarıldı.