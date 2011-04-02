-ANKARA FERİBOTU MİSRATA LİMANI'NDA İZMİR (A.A) - 02.04.2011 - Libya'ya tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere 26 Mart Cumartesi gece yarısı İzmir'in Çeşme Limanı'ndan yola çıkan Ankara Feribotu, açık denizde 5 günlük beklemenin ardından Misrata Limanına yanaştı. Limandaki çatışmaların ve bombalamanın durduğu haberinin gelmesi üzerine Misrata Limanı'na yanaşan feribotun, yaralıları aldıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıkacağı bildirildi. Yaralıların henüz gemiye alınmaya başlanmadığı, işlemin ne zaman tamamlanacağının belli olmadığı ifade edildi. Çeşme Limanı'ndan 26 Mart Cumartesi Cumartesi gece yarısı yola çıkan Ankara Feribotu, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu başkanlığındaki 15 sağlık görevlisi, 3 ambulans, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisini Misrata Limanı'na götürmüş, Salı günü öğle saatlerinde limana 6,5 mil yaklaşan feribot, limanda çatışma olduğu için güvenlik gerekçesiyle NATO gemilerince açığa çekilmişti. Feribot, önceki gün kıyıya 5 mil yaklaşarak 4 Türk işçisini almış, yeniden 25 mil açığa demirlemişti. Ankara Feribotu, 5 gündür Misrata Limanı'nın 25 mil açığında güvenlik gerekçesiyle bekletiliyordu.