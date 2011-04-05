-ANKARA FERİBOTU ÇEŞME LİMANI'NDA ÇEŞME (A.A) - 05.04.2011 - Libya'nın Misrata ve Bingazi limanlarından aldığı 321'i yaralı 470 kişiyi getiren Ankara Feribotu, Çeşme Limanı'na ulaştı. Ankara Feribotu'nu, Çeşme Limanı'nda İçişleri Bakanı Osman Güneş ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ karşıladı. Limanda bekletilen çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gemideki yaralıları kurulan sahra hastanelerine taşıyacak. Yaralıların daha sonra Çeşme, Seferihisar ve Urla'daki hastanelere, durumu ağır olanların 2 helikopterle İzmir'deki hastanelere sevk edileceği belirtildi. İngiltere'nin İzmir Konsolosu Willy Buttigieg de feribotu karşılayanlar arasında yer aldı.