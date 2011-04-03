-ANKARA FERİBOTU BİNGAZİ'YE İLERLİYOR BİNGAZİ (A.A) - 03.04.2011 - Libya'ya tıbbi malzeme ve ilaç getiren Ankara Feribotu'na, Bingazi'den 60 yaralı ve 21 refakatçi ile 40'ı yabancı uyruklu 70 kişinin alınacağı bildirildi. Çeşme Limanı'ndan 26 Mart gece yarısı yola çıkan ve çatışma nedeniyle beş günlük beklemenin ardından Misrata Limanı'na yanaşan feribot, Misrata'dan aldığı 250 yaralı, 100 dolayında refakatçi ve yolcu ile dün gece Bingazi'ye doğru yola çıktı. Bingazi Limanı'na Saat 17.00'de varması beklenen gemiye, bu kentteki hastanelerde tedavi gören 60 yaralı ve 21 refakatçi ile 30 Türk'ün yanı sıra Yunanistan, Ukrayna, İngiltere, Özbekistan, Almanya ve Finlandiya uyruklu 40 kişinin nakledileceği belirtildi. Yaralı, refakatçi ve yolcuların nakliye işleminin Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu başkanlığında yürütüleceği öğrenildi. Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu başkanlığındaki 15 sağlık görevlisi, 3 ambulans ve 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisini Misrata Limanı'na götüren Ankara Feribotu, geçen Salı öğle saatlerinde limana 6,5 mil yaklaşmışken, limanda çatışma olduğu için güvenlik gerekçesiyle NATO gemilerince açığa çekilmişti. Ankara Feribotu, beş gündür Misrata Limanı'nın 25 mil açığında güvenlik gerekçesiyle bekletiliyordu.