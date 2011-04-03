-ANKARA FERİBOTU BİNGAZİ LİMANI'NDA BİNGAZİ (A.A) - 03.04.2011 - Tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere Libya'ya giden Ankara Feribotu, Misrata Limanı'ndan 230'u yaralı olmak üzere yaklaşık 290 kişiyle Bingazi Limanı'na geçti. Çeşme Limanı'ndan 26 Mart Cumartesi gece yarısı yola çıkan ve beş günlük beklemenin ardından dün Misrata Limanı'na yanaşan Ankara Feribotu'ndaki görevliler, limanda bulunan yaralılara müdahale etti. Ankara Feribotu, yaralıları aldıktan sonra Bingazi Limanı'na geçti. Feribot, Bingazi Limanı'nda bekleyen Libyalı 60 yaralı ile, 35'i Türk toplam 60 sivili alacağı bildirildi. Ankara Feribotu, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu başkanlığındaki 15 sağlık görevlisi, 3 ambulans, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisini Misrata Limanı'na götürmüş, geçen salı öğle saatlerinde limana 6,5 mil yaklaşan feribot, limanda çatışma olduğu için güvenlik gerekçesiyle NATO gemilerince açığa çekilmişti. Misrata Limanı'nın güvenlik gerekçesiyle 5 gündür 25 mil açığında bekletilen Ankara Feribotu, dün akşam saatlerinde limana yanaşabilmişti.